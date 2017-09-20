В Петербурге после звонка о бомбе идет эвакуация на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге после анонимного звонка о заложенной бомбе с Дворцовой площади эвакуированы около 500 человек, сообщает источник агентства "Интерфакс".

Ранее эвакуации в Петербурге прошли 14 сентября. Тогда взрывные устройства искали в двух десятках зданий, включая отели и торговые центры.

Накануне источник РБК в правоохранительных органах заявил, что к ним может быть причастна неизвестная международная хакерская группировка.

Анонимные сообщения о минировании поступают в правоохранительные органы уже 10 дней. За это время были эвакуированы более 200 тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений об угрозе взрыва пока не подтвердилось. При этом ущерб бюджету страны, по оценкам МВД, составил уже около 300 миллионов рублей. РБК отмечает, что многомиллионные убытки из-за "телефонного терроризма" также несут владельцы торговых центров и гостиниц.