В России после сообщений о бомбах эвакуированы десятки зданий

В России после сообщений о минировании эвакуированы десятки зданий в нескольких городах. В Мурманске полиция проверяет здание областного правительства, администрацию города, две гостиницы и два торговых центра. После анонимного звонка эвакуированы сотрудники мэрии Екатеринбурга и посетители двух торговых центров города. Сообщения о минировании также проверяют в Москве, Волгограде, Салехарде, Астрахани и Ростов-на-Дону.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают с 10 сентября. За это время были эвакуированы более двухсот тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

Согласно одной из неофициальных версий, к анонимным звонкам могут быть причастны православные активисты, которые выступают против фильма Алексея Учителя "Матильда". Информационные агентства со ссылкой на источники ранее передавали, что большинство сообщений о минировании якобы поступает с территории Украины.

В Кремле происходящее назвали "телефонным терроризмом".