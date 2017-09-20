Уэльс: полиция задержала ещё троих подозреваемых в организации взрыва

В южном Уэльсе британская полиция арестовала троих мужчин по подозрению в организации взрыва в Лондонском метро, в результате которого пострадали 30 человек.

25-летний мужчина был арестован во вторник вечером в Ньюпорте, а двое других в возрасте 48 и 30 лет были задержаны по другому адресу в уэльсском городе рано утром в среду, сообщили в полиции Лондона.

Начальник Контртеррористического командования лондонской полиции Дин Хейдон сообщил, что расследование идет быстрыми темпами и многое было сделано со времени теракта, произошедшего в пятницу. "Сейчас пятеро человек находятся под стражей, и обыски продолжаются по четырем адресам", - проинформировал Хейдон. Детективы проводят подробные расследования, чтобы определить все факты, сообщил он.

Самодельная бомба взорвалась в пятницу в утренний час пик в переполненном поезде на станции метро "Парсонс Грин".