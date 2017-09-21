Кто сгорит за "Матильду"

Новостью дня 20 сентября стало задержание "православных активистов", подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Поджог связывали с высказываниями лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина – тот угрожал сжигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм Учителя "Матильда". Сообщалось, что в числе задержанных был и сам Калинин; позднее выяснилось, что его допросили как свидетеля. Бездействие властей, долгое время ничего не предпринимавших в связи с серией угроз со стороны "ХГ", много критиковали в прессе и в блогах.

Кирилл Гончаров

Полицейские взяли поджигателей автомобиля адвоката Алексея Учителя.

Один из них - член Приднестровской федерации бодибилдинга. Думаю, в данном случае, виновные должны стать лишь одной из мишенью наказания. Их арест и надеюсь, осуждение, должны быть направлены на других, потенциальных экстремистов.

А чтобы на искусство не давили, не угрожали и не шантажировали, одних административно-полицейских действий увы, мало. Нужна недвусмысленная оценка политической власти. В европейской стране президент немедленно бы отреагировал на бандитские выходки в адрес известного режиссера.

В России молчок и даже никаких знаков. Выводы делайте сами.

Сергей Сергеев

Задержание лидера ХГ хорошо отражает рел. политику РФ, вернее, её отсутствие.

Только реагировать. Воевать со следствиями.

Хотя, разумеется, хорошо, что следствия пока состоят лишь в сжигании автомобилей и порче имущества кинотеатра, а не в сжигании людей.

Кирилл Лятс

Еще бы Поклонской двушечку за разжигание впаять

Наталья Поклонская между тем продолжила "разжигать": в тот же день она заявила, что те, кто посмотрит "Матильду", совершат грех.

Я как представитель граждан хочу внести ясность в вопросе "не видела, но осуждаю" и обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм для православных есть грех, для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно.

По этому поводу канал Russia Today опубликовал издевательский твит:

​Alexey Kovalev

Маргарита [мочит] Наталью. Вообще я уже близок к сочувствию к блаженной Натальюшке, потому что когда тебя начинают санкционированно мочить (несанкционированно у них не быват) государственные СМИ, то каждый порядочный человек должен с жертвой мочилова солидаризоваться.

Продолжая непримиримую борьбу с фильмом, Поклонская тем не менее отмежевалась от действий "Христианского государства Святая Русь", сообщив, что лидера "ХГ" задержали по ее запросу. Ход этот порадовал как либеральных, так и прокремлевских комментаторов.

Михаил Виноградов

Поклонская назвала себя инициатором задержания главы ХГ.

Предупреждали же нас когда-то: по мере укрепления патриотизма внутривидовая борьба будет обостряться

Александр Сотник

"Я тебя возбудила? - я тебя и посажу!.." Поклонская - тролль нового поколения

Егор Холмогоров

Итак, лидер и боевики провокационного "Хригила" задержаны. Сделано это после запроса Поклонской.

Данный факт представляет собой безусловную победу сторонников идеи мирного православного гражданского общества над провокаторами и террористами, бесплатно или за деньги поработавшими на антихристова дядю.

Интереснейший факт - все хригиловцы использовали поддельные документы. Псевдо-Кукларос, псевдо-Фролов, псевдо-Королев.

Их собственная отмазка - мол в настоящих паспортах число зверя, поэтому уничтожили и завели фальшивые (даже от радикальных борцов с инн я такого не слышал).

А на деле получается ребята сверхстремные. И мотивация у них сверхстремная. К "общественность возмущается Матильдой" точно отношения не имеет.

Было бы хорошо, если бы лидеру группировки, "Калинину" задали вопросы о том, кто в действительности за всем этим стоял.

Ну а Наталья Владимировна - молодец. Гидру фейкового "православного терроризма" рассекла точно и четко.

Виктор Мараховский

Жаль, что гораздо тише озвучена позиция, которой скорее придерживается большинство сограждан: фильм про Матильду просто не стоило снимать за такие большущие казённые деньги, потому что страсти и беготня по альковам высших слоёв общества конца позапрошлого века не представляют ни исторической, ни идейной ценности для современных граждан современной парламентско-президентской федеративной России, в значительной степени унаследовавшей ещё от СССР традиции равенства классов и непонимание, почему трагедии принцев и балерин трагичнее трагедий программистов и матерей-одиночек.

Но тем не менее нельзя не приветствовать чёткое решение ув. Н. Поклонской находиться строго по эту сторону законности и её деятельный категорический отказ от прикрытия откровенно деструктивной и насильственной "украинообразной" клаки активистов.

Возможно, активисты "ХГ" названы "украинообразными" потому, что в прокремлевских блогах активно распространяется фото пресс-секретаря "ХГСР" Мирона Кравченко с деятелями украинского "Правого сектора".

Эти фото послужили поводом для появления новой конспирологической теории о том, почему поджигателей задержали только сейчас.

Ivan Fedyakin

А у меня другая версия. Ребята из ХГ давно на задержание наработали, но никто их не трогал. Видимо, были причины. Но вот на днях по сети широко пошла известная фотка их лидера с украинскими братьями. Ну тут уж извините, запалились, реагировать надо, а то прям компроментация борцов за св. Царя выходит.

Просто рассказы о том, что МВД 47 раз закрывало дела на страшных экстремистов с листовками, потому что не было отмашки от депутата Поклонской - это какой-то сюр, по мне.

Впрочем, есть и иное мнение по поводу причин задержания.

Александр Рыклин

Вполне ожидаемо... Потому что патриотизм патриотизмом, но правильные пацаны вложили в эту гребаную "Матильду" кучу бабла, а теперь какой-то [чокнутый] религиозный фанатик решил жечь кинотеатры, тем самым не давая бабло отбить... Это вообще как?!

Но в том, что государству следует так или иначе разобраться с "ХГ", сомнений нет почти ни у кого.

Кирилл Шулика

Ну наконец-то, как говорится...

Надеюсь, у них хватит воли догромить православный талибан окончательно. Ведь это все совсем за гранью уже.

Natalia Gevorkyan

Христианское государство это по аналогии с Исламским государством? Какая прелесть

Mitya Samoylov

Я, конечно, скептически отношусь к нашим правоохранительным органам, и завидев милиционера перехожу на другую сторону улицы. На всякий случай.

Но есть ощущение, что у России, в целом, получается давить бармалеев. Сначала ИГИЛ (запрещено на святой Руси), теперь вот отморозков, так называемого, 'Христанского государства - Святая Русь'. (Запрещено в ИГИЛ)

Взяли за жопу со всеми листовками дегенератов. Надо же.

Вообще, радуюсь, когда наказывают за насилие. Добрые люди должны бить злых людей. В крайнем случае, высылать в ИГИЛ.

Русь, конечно, святая, но за порчу имущества и угрозы нужно бить всей дубиной. Всей ее, так сказать, плоскостью.

Павел Пряников

Был сегодня весь день у папы на кладбище. Без интернета. Сейчас приехал, и сразу подарок в эти трудные для меня дни: начались аресты царебожников. Ещё несколько дней назад они всем грозили террором и верили, что им за это ничего не будет. Главарь "Христианского государства - Святая Русь" Александр Калинин глумливо раздавал интервью СМИ, где обещал и дальше жечь и бить "еретиков" за "Матильду". И вот этот террорист Калинин сегодня арестован. Причём не за слова, т.н. "экстремизм" (по ст. 282 и вообще за слова никого судить нельзя), а по подозрению в поджоге машины Константина Добрынина, адвоката режиссёра Алексея Учителя. Вместе с ним ещё задержали нескольких человек, у задержанных нашли листовки "За "Матильду" гореть" и ёмкости с горючей смесью. Также выяснилось, что царебожники анонимно звонили в кинотеатр во Владивостоке, после чего его эвакуировали.

Очень хорошо, что государство наконец-то взялось за царебожников. Премьеры "Матильды" продолжаются в регионах. И никто, кроме зрителей, не должен решать, хороший фильм или нет. Не нравится - не смотри.

Подробности о том, как происходят показы в регионах, сообщает редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая:

Владелец кинотеатра во Владивостоке, единственный кто пока показал "Матильду", рассказывает что перед показом получил два звонка о заложенной бомбе: "Если покажете - взорвем!", "Если не покажете - взорвем!".

Мнения в обществе, говорит, разделились

Закрытый показ фильма в Петербурге прошел 20 сентября под усиленной охраной.

​Откуда все же взялись "царебожники"? ​«Медуза»​ публикует историю радикальных православных движений и пытается разобраться, какое отношение к ним имеет РПЦ:

Опрошенные «Медузой» эксперты считают, что к радикализации православных групп во многом привели именно высказывания представителей официальной Церкви. «Эти люди воспитаны под влиянием фундаменталистского крыла РПЦ», — говорит Александр Верховский. Роман Лункин тоже утверждает, что антилиберальная риторика РПЦ подогрела фундаменталистские настроения, которые церковь теперь не может контролировать. Согласен с коллегами и Сергей Филатов. По его словам, представители РПЦ воспитали фундаменталистов, но террора и вообще самовольных хулиганских выходок боятся, потому что сами по себе иерархи — люди бюрократического склада.

По словам Василия Крюкова, националиста из «Русского общенационального союза», которого цитирует «Медуза», «ХГ» состоит всего из двух человек — Александра Калинина и Мирона Кравченко, при этом второй заявлял Крюкову, что их поддерживают в Кремле:

Еще в одном видео, выложенном Крюковым, лидер «ХГ» Калинин рассказывает, как познакомился с генералом ФСО, когда ездил в Архангельский собор в Кремле на могилу Ивану Грозного. Как рассказывает Калинин, по пути он нашел микрофон телеканала «Россия», позвонил на телеканал и сообщил о находке. Через полчаса ему якобы позвонил оператор телеканала. В благодарность он подарил Калинину фотоальбом про Кремль с логотипом ФСО на обложке. После этого лидеру «ХГ», по его словам, перезвонил отец оператора, который оказался «высоким офицером» ФСО. «Если хотите поприсутствовать на службах в Кремле, звоните — я выпишу пропуск», — якобы сообщил он Калинину. «После этого у нас появился вход на службы, но и не только — есть и еще всякие интересные моменты», — утверждает лидер «Христианского государства».

Версия Крюкова, вынесенная в заголовок материала «Медузы» — «"Христианского государства" не существует. Но за ним, возможно, стоит ФСБ» — кажется некоторым комментаторам бесспорной.

Oleg Pankratov

А я почему-то в этом даже не сомневался. И даже могу пояснить, почему. Ни на улице, ни в церкви, ни среди соседей по району, ни на работе -- нигде я не видел людей с такими архаичными, деструктивными взглядами. Они, конечно, существуют, но они вне социума. И их исчезающе мало. Так, один ураган излагал нечто подобное, но, слава богу, сейчас он сидит (по другому делу), правда, скоро опять выходит. Для федеральной службы насрести токого нетрудно -- просто надо как следует поскрести по дну.

Пока одни политтехнологи создают группы религиозных фанатиков, громящих "Матильду", другие пользуются интересом к скандальному фильму, чтобы сорвать оппозиционный митинг — такая картина мира складывается, если сразу после "Медузы" почитать блог Алексея Навального:

Из каждого города, где должна быть встреча со мной, нам сообщают о разнообразных ухищрениях, которые готовят власти, чтобы на митинг пришло меньше людей.

Большие митинги, прошедшие в Мурманске, Екатеринбурге и Омске привели Кремль в ярость и старик Сарделеныч дал указания подойти к вопросу максимально креативно.

В основном механика противодействия простая — в этот же день в это же время проводят другие митинги или какие-то концерты.

Но вот в Новосибирской области нашли вообще гениальное решение (вот что значит продвинутый город). Получают первый приз.

Моя встреча там 22 сентября в 18-00.

И отгадайте, что же случится в Новосибирске 22 сентября в 18 часов?

ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАТИЛЬДА»!!!

На месяц (на месяц!!!) раньше общероссийской премьеры. То есть получается, эта общероссийская премьера и пройдёт в Новосибирске.

Об этом сообщает не кто-нибудь, а начальник департамента культуры мэрии Новосибирска.

Еще не исчерпал себя конфликт вокруг "Матильды", а на горизонте уже замаячил новый похожий скандал: российским коммунистам стало известно о выходе комедии "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи, права на прокат которой в России уже куплены. На официальном сайте партии в этой связи появилось заявление секретаря КПРФ Сергея Обухова, в котором тот говорит:

Дискредитация лидеров страны, а тем более Верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны – это и принижение роли России в мировых делах, – сказал он. – Если Россия правопреемница и победы, и продолжательница СССР, то все вот эти инсинуации – очередная форма психологической войны против нашей страны в целом.

Иван Давыдов комментирует это высказывание так:

Обухов фильма не видел и явно не знает, о чем он, но это не мешает ему почти на автомате воспроизвести все необходимые штампы: «дискредитация Верховного главнокомандующего» оказывается «принижением России в мировых делах», и все это прет на нас, как «Тигр» на выдуманных панфиловцев, с тлетворного Запада. «Очередная форма психологической войны», и даже объяснять не надо, кто войну развязал и почему сейчас. Это все от зубов отскакивает у любого современного пропагандиста вне зависимости от партийной принадлежности.

Есть Сталин, мог бы сказать Обухов, есть Россия. Нет Сталина – нет России. А дальше оскорбляться можно и на само название. Кто это решился утверждать, что Сталин смертен? Что это за гнусный плевок в нашу русскую душу?

Вполне возможно, что поклонников сериала "Русских людей обижают" ждет еще один незабываемый сезон.