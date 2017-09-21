Кто сгорит за "Матильду"

Новостью дня 20 сентября стало задержание "православных активистов", подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Поджог связывали с высказываниями лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина – тот угрожал сжигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм Учителя "Матильда". Сообщалось, что в числе задержанных был и сам Калинин; позднее выяснилось, что его допросили как свидетеля. Бездействие властей, долгое время ничего не предпринимавших в связи с серией угроз со стороны "ХГ", много критиковали в прессе и в блогах.
Полицейские взяли поджигателей автомобиля адвоката Алексея Учителя.
Один из них - член Приднестровской федерации бодибилдинга. Думаю, в данном случае, виновные должны стать лишь одной из мишенью наказания. Их арест и надеюсь, осуждение, должны быть направлены на других, потенциальных экстремистов.
А чтобы на искусство не давили, не угрожали и не шантажировали, одних административно-полицейских действий увы, мало. Нужна недвусмысленная оценка политической власти. В европейской стране президент немедленно бы отреагировал на бандитские выходки в адрес известного режиссера.
В России молчок и даже никаких знаков. Выводы делайте сами.
Задержание лидера ХГ хорошо отражает рел. политику РФ, вернее, её отсутствие.
Только реагировать. Воевать со следствиями.
Хотя, разумеется, хорошо, что следствия пока состоят лишь в сжигании автомобилей и порче имущества кинотеатра, а не в сжигании людей.
Еще бы Поклонской двушечку за разжигание впаять
Наталья Поклонская между тем продолжила "разжигать": в тот же день она заявила, что те, кто посмотрит "Матильду", совершат грех.
Я как представитель граждан хочу внести ясность в вопросе "не видела, но осуждаю" и обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм для православных есть грех, для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно.
По этому поводу канал Russia Today опубликовал издевательский твит:
Маргарита [мочит] Наталью. Вообще я уже близок к сочувствию к блаженной Натальюшке, потому что когда тебя начинают санкционированно мочить (несанкционированно у них не быват) государственные СМИ, то каждый порядочный человек должен с жертвой мочилова солидаризоваться.
Продолжая непримиримую борьбу с фильмом, Поклонская тем не менее отмежевалась от действий "Христианского государства Святая Русь", сообщив, что лидера "ХГ" задержали по ее запросу. Ход этот порадовал как либеральных, так и прокремлевских комментаторов.
Поклонская назвала себя инициатором задержания главы ХГ.
Предупреждали же нас когда-то: по мере укрепления патриотизма внутривидовая борьба будет обостряться
"Я тебя возбудила? - я тебя и посажу!.." Поклонская - тролль нового поколения
Итак, лидер и боевики провокационного "Хригила" задержаны. Сделано это после запроса Поклонской.
Данный факт представляет собой безусловную победу сторонников идеи мирного православного гражданского общества над провокаторами и террористами, бесплатно или за деньги поработавшими на антихристова дядю.
Интереснейший факт - все хригиловцы использовали поддельные документы. Псевдо-Кукларос, псевдо-Фролов, псевдо-Королев.
Их собственная отмазка - мол в настоящих паспортах число зверя, поэтому уничтожили и завели фальшивые (даже от радикальных борцов с инн я такого не слышал).
А на деле получается ребята сверхстремные. И мотивация у них сверхстремная. К "общественность возмущается Матильдой" точно отношения не имеет.
Было бы хорошо, если бы лидеру группировки, "Калинину" задали вопросы о том, кто в действительности за всем этим стоял.
Ну а Наталья Владимировна - молодец. Гидру фейкового "православного терроризма" рассекла точно и четко.
Жаль, что гораздо тише озвучена позиция, которой скорее придерживается большинство сограждан: фильм про Матильду просто не стоило снимать за такие большущие казённые деньги, потому что страсти и беготня по альковам высших слоёв общества конца позапрошлого века не представляют ни исторической, ни идейной ценности для современных граждан современной парламентско-президентской федеративной России, в значительной степени унаследовавшей ещё от СССР традиции равенства классов и непонимание, почему трагедии принцев и балерин трагичнее трагедий программистов и матерей-одиночек.
Но тем не менее нельзя не приветствовать чёткое решение ув. Н. Поклонской находиться строго по эту сторону законности и её деятельный категорический отказ от прикрытия откровенно деструктивной и насильственной "украинообразной" клаки активистов.
Возможно, активисты "ХГ" названы "украинообразными" потому, что в прокремлевских блогах активно распространяется фото пресс-секретаря "ХГСР" Мирона Кравченко с деятелями украинского "Правого сектора".
Эти фото послужили поводом для появления новой конспирологической теории о том, почему поджигателей задержали только сейчас.
А у меня другая версия. Ребята из ХГ давно на задержание наработали, но никто их не трогал. Видимо, были причины. Но вот на днях по сети широко пошла известная фотка их лидера с украинскими братьями. Ну тут уж извините, запалились, реагировать надо, а то прям компроментация борцов за св. Царя выходит.
Просто рассказы о том, что МВД 47 раз закрывало дела на страшных экстремистов с листовками, потому что не было отмашки от депутата Поклонской - это какой-то сюр, по мне.
Впрочем, есть и иное мнение по поводу причин задержания.
Вполне ожидаемо... Потому что патриотизм патриотизмом, но правильные пацаны вложили в эту гребаную "Матильду" кучу бабла, а теперь какой-то [чокнутый] религиозный фанатик решил жечь кинотеатры, тем самым не давая бабло отбить... Это вообще как?!
Но в том, что государству следует так или иначе разобраться с "ХГ", сомнений нет почти ни у кого.
Ну наконец-то, как говорится...
Надеюсь, у них хватит воли догромить православный талибан окончательно. Ведь это все совсем за гранью уже.
Христианское государство это по аналогии с Исламским государством? Какая прелесть
Я, конечно, скептически отношусь к нашим правоохранительным органам, и завидев милиционера перехожу на другую сторону улицы. На всякий случай.
Но есть ощущение, что у России, в целом, получается давить бармалеев. Сначала ИГИЛ (запрещено на святой Руси), теперь вот отморозков, так называемого, 'Христанского государства - Святая Русь'. (Запрещено в ИГИЛ)
Взяли за жопу со всеми листовками дегенератов. Надо же.
Вообще, радуюсь, когда наказывают за насилие. Добрые люди должны бить злых людей. В крайнем случае, высылать в ИГИЛ.
Русь, конечно, святая, но за порчу имущества и угрозы нужно бить всей дубиной. Всей ее, так сказать, плоскостью.
Был сегодня весь день у папы на кладбище. Без интернета. Сейчас приехал, и сразу подарок в эти трудные для меня дни: начались аресты царебожников. Ещё несколько дней назад они всем грозили террором и верили, что им за это ничего не будет. Главарь "Христианского государства - Святая Русь" Александр Калинин глумливо раздавал интервью СМИ, где обещал и дальше жечь и бить "еретиков" за "Матильду". И вот этот террорист Калинин сегодня арестован. Причём не за слова, т.н. "экстремизм" (по ст. 282 и вообще за слова никого судить нельзя), а по подозрению в поджоге машины Константина Добрынина, адвоката режиссёра Алексея Учителя. Вместе с ним ещё задержали нескольких человек, у задержанных нашли листовки "За "Матильду" гореть" и ёмкости с горючей смесью. Также выяснилось, что царебожники анонимно звонили в кинотеатр во Владивостоке, после чего его эвакуировали.
Очень хорошо, что государство наконец-то взялось за царебожников. Премьеры "Матильды" продолжаются в регионах. И никто, кроме зрителей, не должен решать, хороший фильм или нет. Не нравится - не смотри.
Подробности о том, как происходят показы в регионах, сообщает редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая:
Владелец кинотеатра во Владивостоке, единственный кто пока показал "Матильду", рассказывает что перед показом получил два звонка о заложенной бомбе: "Если покажете - взорвем!", "Если не покажете - взорвем!".
Мнения в обществе, говорит, разделились
Закрытый показ фильма в Петербурге прошел 20 сентября под усиленной охраной.
Откуда все же взялись "царебожники"? «Медуза» публикует историю радикальных православных движений и пытается разобраться, какое отношение к ним имеет РПЦ:
Опрошенные «Медузой» эксперты считают, что к радикализации православных групп во многом привели именно высказывания представителей официальной Церкви. «Эти люди воспитаны под влиянием фундаменталистского крыла РПЦ», — говорит Александр Верховский. Роман Лункин тоже утверждает, что антилиберальная риторика РПЦ подогрела фундаменталистские настроения, которые церковь теперь не может контролировать. Согласен с коллегами и Сергей Филатов. По его словам, представители РПЦ воспитали фундаменталистов, но террора и вообще самовольных хулиганских выходок боятся, потому что сами по себе иерархи — люди бюрократического склада.
По словам Василия Крюкова, националиста из «Русского общенационального союза», которого цитирует «Медуза», «ХГ» состоит всего из двух человек — Александра Калинина и Мирона Кравченко, при этом второй заявлял Крюкову, что их поддерживают в Кремле:
Еще в одном видео, выложенном Крюковым, лидер «ХГ» Калинин рассказывает, как познакомился с генералом ФСО, когда ездил в Архангельский собор в Кремле на могилу Ивану Грозного. Как рассказывает Калинин, по пути он нашел микрофон телеканала «Россия», позвонил на телеканал и сообщил о находке. Через полчаса ему якобы позвонил оператор телеканала. В благодарность он подарил Калинину фотоальбом про Кремль с логотипом ФСО на обложке. После этого лидеру «ХГ», по его словам, перезвонил отец оператора, который оказался «высоким офицером» ФСО. «Если хотите поприсутствовать на службах в Кремле, звоните — я выпишу пропуск», — якобы сообщил он Калинину. «После этого у нас появился вход на службы, но и не только — есть и еще всякие интересные моменты», — утверждает лидер «Христианского государства».
Версия Крюкова, вынесенная в заголовок материала «Медузы» — «"Христианского государства" не существует. Но за ним, возможно, стоит ФСБ» — кажется некоторым комментаторам бесспорной.
А я почему-то в этом даже не сомневался. И даже могу пояснить, почему. Ни на улице, ни в церкви, ни среди соседей по району, ни на работе -- нигде я не видел людей с такими архаичными, деструктивными взглядами. Они, конечно, существуют, но они вне социума. И их исчезающе мало. Так, один ураган излагал нечто подобное, но, слава богу, сейчас он сидит (по другому делу), правда, скоро опять выходит. Для федеральной службы насрести токого нетрудно -- просто надо как следует поскрести по дну.
Пока одни политтехнологи создают группы религиозных фанатиков, громящих "Матильду", другие пользуются интересом к скандальному фильму, чтобы сорвать оппозиционный митинг — такая картина мира складывается, если сразу после "Медузы" почитать блог Алексея Навального:
Из каждого города, где должна быть встреча со мной, нам сообщают о разнообразных ухищрениях, которые готовят власти, чтобы на митинг пришло меньше людей.
Большие митинги, прошедшие в Мурманске, Екатеринбурге и Омске привели Кремль в ярость и старик Сарделеныч дал указания подойти к вопросу максимально креативно.
В основном механика противодействия простая — в этот же день в это же время проводят другие митинги или какие-то концерты.
Но вот в Новосибирской области нашли вообще гениальное решение (вот что значит продвинутый город). Получают первый приз.
Моя встреча там 22 сентября в 18-00.
И отгадайте, что же случится в Новосибирске 22 сентября в 18 часов?
ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАТИЛЬДА»!!!
На месяц (на месяц!!!) раньше общероссийской премьеры. То есть получается, эта общероссийская премьера и пройдёт в Новосибирске.
Об этом сообщает не кто-нибудь, а начальник департамента культуры мэрии Новосибирска.
Еще не исчерпал себя конфликт вокруг "Матильды", а на горизонте уже замаячил новый похожий скандал: российским коммунистам стало известно о выходе комедии "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи, права на прокат которой в России уже куплены. На официальном сайте партии в этой связи появилось заявление секретаря КПРФ Сергея Обухова, в котором тот говорит:
Дискредитация лидеров страны, а тем более Верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны – это и принижение роли России в мировых делах, – сказал он. – Если Россия правопреемница и победы, и продолжательница СССР, то все вот эти инсинуации – очередная форма психологической войны против нашей страны в целом.
Иван Давыдов комментирует это высказывание так:
Обухов фильма не видел и явно не знает, о чем он, но это не мешает ему почти на автомате воспроизвести все необходимые штампы: «дискредитация Верховного главнокомандующего» оказывается «принижением России в мировых делах», и все это прет на нас, как «Тигр» на выдуманных панфиловцев, с тлетворного Запада. «Очередная форма психологической войны», и даже объяснять не надо, кто войну развязал и почему сейчас. Это все от зубов отскакивает у любого современного пропагандиста вне зависимости от партийной принадлежности.
Есть Сталин, мог бы сказать Обухов, есть Россия. Нет Сталина – нет России. А дальше оскорбляться можно и на само название. Кто это решился утверждать, что Сталин смертен? Что это за гнусный плевок в нашу русскую душу?
Вполне возможно, что поклонников сериала "Русских людей обижают" ждет еще один незабываемый сезон.
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