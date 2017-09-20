СМИ: лидера "Христианского государства" допросили как свидетеля

Глава движения "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин был допрошен как свидетель по делу о поджоге машин возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, Калинин не является задержанным.

Ранее сообщалось, что при обыске в доме у Калинина нашли листовку "За Матильду – гореть". По делу о поджоге были задержаны трое человек в Москве и Липецкой области. У них также нашли подобные листовки и емкости с горючей смесью. Так называемые "православные активисты" звонили в кинотеатр во Владивостоке и сообщили о бомбе.

Калинин связывает сообщения о минировании объектов по всей России с протестами против показа фильма "Матильда".

Первый в России показ Матильды прошел в кинотеатре "Черемушки" во Владивостоке 11 сентября. Именно в него, по словам источника РИА-Новости, и поступил звонок от задержанных "православных активистов".

Кампанию против показа "Матильды" возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих. От показа фильма уже отказались десятки кинотеатров по всей стране. В их руководстве это решение объяснили участившимися угрозами.

