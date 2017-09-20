В суде по делу Улюкаева допросили генерала ФСБ

Показания генерала Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Олега Феоктистова "укладываются" в позицию защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Тимофея Гриднева. Юрист уточнил, что "очень доволен" тем, как прошел допрос Феоктистова. Сам Улюкаев заявил, что у него "отличное настроение". По данным агентства, сотрудник ФСБ давал показания примерно полтора часа в закрытом режиме, после чего покинул зал суда, не давая комментариев. На вопрос, хорошо ли ему спится, генерал ответил "великолепно". По сведениям, полученным СМИ, именно Феоктистов инициировал преследование министра и участвовал в его задержании в офисе "Роснефти". Также сообщалось, что Улюкаев был "в разработке" ФСБ больше года, причем проводилась эта операция с ведома президента Владимира Путина.