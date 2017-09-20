СМИ: задержанные "православные активисты" сообщали о бомбе

Задержанные по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера "Матильды" Алексея Учителя, также позвонили в кинотеатр во Владивостоке и сообщили о бомбе. Об этом агентству РИА-Новости заявил неназванный источник в правоохранительных органах.

Он также рассказал, что у так называемых "православных активистов", задержанных в Москве и Липецкой области во вторник и среду, при обыске обнаружены емкости с горючей смесью и листовки "За Матильду – гореть!". Ранее сообщалось, что такую же бумажку нашли у лидера движения "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина.

Ранее этот активист в интервью изданию "Медуза" связал сообщения о минировании объектов по всей России с протестами против показа фильма "Матильда". Он рассказал о письме от неких "ребят", готовых "показать кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги".

Первый в России показ Матильды прошел в кинотеатре "Черемушки" во Владивостоке 11 сентября. Именно в него, по словам источника РИА-Новости, и поступил звонок от задержанных "православных активистов".

Кампанию против показа "Матильды" возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих. От показа фильма уже отказались десятки кинотеатров по всей стране. В их руководстве это решение объяснили участившимися угрозами.