Конец частных банков в России?

19 сентября стало известно, что в связи с финансовыми проблемами собственники Бинбанка обратились к Банку России с просьбой о санации. О том, что у банка, занимающего 7-е место в России по объему хранящихся в нем вкладов физических лиц, возникли сложности, стало известно еще летом. Хронику событий последних месяцев можно почитать на The Bell:

В конце июля закончилась внеплановая проверка ЦБ в Бинбанке, о ее результатах не сообщалось. Но именно после нее Гуцериев вернулся к управлению банком, отстранил Шишханова, потребовал от менеджмента взыскивать долги как можно быстрее и распродавать непрофильные активы. Говорят, что очень убедительно, с историями из личной жизни. «Для него дело чести отдать долг, и взять то, что ему принадлежит», – описывает эти беседы один из их участников.

Менеджмент активно пытался продавать все, что можно продать. Например, в начале сентября глава «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» Александр Плутник говорил, что АИЖК ведет переговоры о покупке ипотечного портфеля Бинбанка на 10 млрд рублей. Это почти вся ипотека Бинбанка: его ипотечный портфель на 30 июня 2017 года, по данным МСФО, – 10,9 млрд рублей.

В конце августа агентство Reuters сообщило, что «Сафмар» продает активы в недвижимости на $400 млн «для поддержки Бинбанка». Речь шла о 900 объектах, в том числе, единственном в Москве здании Захи Хадид Dominion Tower. Презентации для инвесторов проводил брат Михаила Гуцериева Саит-Салам.

Но все эти меры не помогли, и Бинбанк пошел по стопам холдинга "Открытие", о взятии которого на санацию стало известно в конце августа. По мнению эксперта, которого цитирует РБК, корень проблем у "Открытия" и Бинбанка один и тот же:

У них схожая слабость, говорит старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук.

Это крайне агрессивная бизнес-модель развития последних лет, построенная на неорганическом росте, продолжает Лукашук. В случае Бинбанка рост шел за счет активов низкого кредитного качества – прежде всего «Рост банка» и МДМ, продолжает он.

В Сети связь между санацией Бинбанка и "Открытия" видят иначе: многим кажется, что государство постепенно душит частный банковский сектор.

Ира Малкова

Гуцериев в августе в интервью «Ведомостям» выражал такооой респект Набиуллиной, и, говорят, очень сначала хотел банк спасти, кипятился, но сам в ЦБ ездил, всех родственников на ковер вызывал, в пожарном порядке распродавались активы, но ничего не помогло. Мне вот еще кажется, что прецедент с «Открытием» играет роль. Первым быть всегда тяжело, а теперь, следом, как-то проще всем будет уже.

Vadim Demchenko

— Сегодня с почестями была похоронена идея системообразующих банков и страховых компаний. Порвали два баяна.

— Три. Открытие, Росгосстрах и Бинбанк.

— Пиши три.

Max Ruby

На БинБанк снизошло Открытие...

Михаил Булатов

О сколько нам "Открытий" чудных

Готовят...

ЦБ РФ.

Кирилл Лятс

После добровольной передачи Банка Ингушетии государству, из реальных частных банков остается только Альфа. Мы идем к госкапитализму семимильными шагами

Dmitry Vostok

А вы знали, что Бинбанк по-английски себя именует как B&N Bank?

То есть это как бы "Б и Н Банк"

Б и Н сидели на трубе

Н упало, Б пропало

На трубе теперь ЦБ...

Evgenii Mitiukov

После такой новости назад пути уже нет.

Интересно, что будет, когда ЦБ соберет все остальные банки под своим началом, ну и разумеется сколько все это будет стоить, и как сильно скажется на рынке? Кстати ЦБ же не ставит целью заработать прибыль на эти операциях, так что может переименуем его уже в Центральный Некоммерческий Банк, главное чтобы он тогда не попал в закон про НКО

Евгений Сухов

Открытие было только первой ласточкой, теперь вот Бинбанк. Они не бросят лягушку в кипяток, не станут сразу национализировать все банки, они будут постепенно нагревать воду, как уже сделали или делают с остальными политическими и экономическими институтами в России. Малый бизнес уже почти сварился, теперь пришла очередь банков погружаться в кастрюлю. Неспеша, но твердо и последовательно.

Но мы в ответ можем гордо крикнуть: режим слаб и завтра падет!

Valery Solovei

Весной, после президентских выборов

по пути "Открытия" и "Бинбанка" пойдет еще один крупнейший банк, считающийся незыблемым.

Кстати, в "Бине" санаторы работали еще до объявления.

Многие вспомнили прогноз оставшегося неназванным аналитика из компании "Альфа-капитал".

Alex Amyotov

Как сообщала газета «Ведомости», УК «Альфа-Капитал» предупредила своих клиентов о проблемах банка «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка.

Удивительно, но он даже порядок угадал.

Alex Tutubalin

Ну че,

Открытка, Бинбанк, на очереди еще двое?

Пресловутый альфовский аналитик был прав?

Pavel Stupko

Сегодня БинБанк. Пока предсказания экспертов Альфы сбываются. Следующий кто?

Впрочем, многие уверены, что крах банков тесно связан и с проблемами в экономике в целом.

Dmitry Litovka

БинБанк пошёл на санацию добровольно. На очереди, если верить письму Альфа-Капитала, ещё Промсвязьбанк и Московский Кредитный банк (МКБ). Кризис идёт всё так же по стране. Дутые активы, называемые токсичными, низкая покупательная способность трудящихся на фоне роста цен наряду с низким ростом зарплат - всё это объективно ведёт к краху банков. Центробанк пока ещё держит ситуацию, но уже до президентских выборов налицо выбывание банков и возглавляемых ими финансовых групп как активных участников рынка. Что ж тогда будет после выборов? Массированное схлопывание банковской сферы до крошечной группы ведущих банков?

Ilya Klishin

Открытие, теперь Бинбанк. Что-то ещё до выборов далеко, а уже все посыпалось

Natalia Babasyan

похоже, дело идет к тому, что в стране останутся только два банка. и оба государственные. а может, и вообще один. два - это как-то многовато будет

Val Meshcheryakov

Открытие, Бинбанк...

Только мне одному кажется, что вся первая двадцатка скоро станет государственной, а все остальные банки превратятся в ларьки по приему платежей?

Что это: национализация банковской сферы или кэш-аут акционеров за счёт госсредств?

Кто следующий: Альфа, МКБ, ПСБ...?

Maxim Vasilenko

Ну вот и Бинбанк- фсьо. Акционеры, что еще квартал назад претендовали на выкуп украинской дочки Сбера- сегодня выкинули белый флаг. Запросили санацию.

Из упомянутых в августе "под снос"- пока не отдуплились только Промсвязь и МКБ.

Хотя, вероятно этим список не исчерпается.

Эксперты же говорят, что судя по динамике обвального снижения доходности - "можно ожидать массового ухода с рынка коммерческих банков, еще большего доминирования на нем государственного капитала".

А что делать? Обналичку зажали, реальный сектор кредитовать- никто не умеет. Накопленные ресурсы депозитов- тупо сливаются в "аффилированный с акционерами бизнес". Сказка - кончилась.

Сбер и Альфа - в восхищении.

Хотя и тут не всё гладко. Ибо по логике - остаться должен только один.

Возьмут ли Бинбанк на санацию, станет известно 21 сентября, а пока Банк России объявил, что поддержит его на плаву с помощью кредита, сумма которого не раскрывается. Это, впрочем, тоже стало поводом для недовольства: кто в конечном итоге понесет расходы, не налогоплательщики ли?

Андрей Матвеев

А говорили нет денег на санацию и Открытия и Бин-банка... Народ потерпит, чего уж там.

Masha Yarmarkova

Прекрасно что вместо здравоохранения , соц поддержки и тп на которые денег нет, всегда есть деньги на то что бы спасти очередной частный банк....

Кирилл Шулика

Огосударствление банковского сектора продолжается.

Сейчас ЦБ еще будет деньги печатать, чтобы вы понимали.

Юрий Пронько

Госпожа Набиуллина, сколько еще банков будет национализировано? Вы на Неглинной не обалдели от вседозволенности? Может прыткому деятелю с Вавилова поумерить свои амбиции?

Набиуллина запустила "печатный станок", но не факт, что она сможет санировать банки, как задумала. Нас еще ждут сюрпризы, которые мы же с вами и оплатим.

Звучат и призывы раскулачить одного из двух основных акционеров Бинбанка.

Dmitry Gololobov

В новом проекте Федерального бюджета расходы на пенсии сокращены на 560 миллиардов рублей.

ЦБ: Вопрос об оздоровлении «Бинбанка» через Фонд консолидации банковского сектора будет решён в ближайшее время.

Может в России действительно что-то не так? Может быть таких «креативных банкиров», как Гуцериев все-таки не "оздоравливать", а сажать с конфискацией надо?

Если судить по кредиту, который получило "Открытие", сирийская война обходится государству значительно дешевле, чем спасение проблемных банков, подсчитал ​Александр Морозов:

месяц войны в Сирии стоит 60 млн долларов. А вот спасение финансовой корпорации "Открытие" стоит 17 млрд долларов. В течение июля-августа-сентября такую сумму "Открытию" выдал Центробанк.

То есть примерно 25 лет на эти средства, выданные "Открытию", можно вести военную операцию в Сирии. Чуть меньшая сумма будет потрачена из бюджета на проведение ЧМ-2018 в России - 11 млрд долларов. Россия тратит на Крым (по оценке С.Алексашенко), 3,5 млрд долларов в год. То есть спасение банка "Открытие" - это годовое содержание примерно шести аннексированных территорий равных Крыму. В то же время проведение чемпионата мира по футболу обходится в "три крыма".

(но банк "Открытие" все-таки важнее всего этого вместе взятого. Хотя и на это все хватает. А впереди еще всякие - "проекты"!)

+

конечно, обидно, что тут денег не хватает на зимние ботинки и теплую безрукавку, но "где мы - и где они" (как говорится). да и к тому же и зима может быть теплая.

Несмотря на заверения руководства, что после вмешательства Банка России денег "достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами", многие вкладчики не верят, что банк выживет.

Evgeny Minchenko

Вовремя я вынул деньги из пенсионного фонда Бинбанка

Elena Antsiferova

А я сегодня денежки в банк понесла. В тот самый, в БинБанк. А там аншлаг) Реально, столько народа раньше не видела. Бабушки да дедушки. Вклады закрывают, паникуют. Проценты теряют.

Грустно.

Об очередях на снятие денег сообщает и РБК:

К 13:20 мск в отделении Бинбанка у станции метро «Новые Черемушки» находились свыше 70 клиентов — к этому моменту количество выданных талонов на очередь превысило 190 штук. По словам операциониста, такое число людей «придется обслуживать как минимум пять часов».



Пять опрошенных корреспондентом РБК клиентов сказали, что стоят в очереди два-три часа. Клиенты рассказывали, что узнали о проблемах банка в интернете и поэтому решили скорее снять деньги со счета, так как боятся их «заморозки».

Многие опасаются, что Бинбанк будет далеко не последним, и ждут масштабного кризиса.

Василий Олейник

Пошла цепная реакция. А как долго всё скрывали и говорили что проблем в банковском секторе нет. Бинбанк занимает 12-е место по объему активов и 7-е по объему средств физлиц (573,8 млрд руб.).

Varvara Gryaznova

Ползучее огосударствление переходит в фазу активного огосударствления...так-то уже давно госбанки рулили на финансовом рынке, но теперь окончательно будут — и не просто потому что частники "плохие", а потому что экономика дохлая и все схлопывается. Частный бизнес дохнет. И никто ничего с этим путного не делает - кроме подсадки отдельных отраслей на госзаказ или госкредит, не обеспеченные спросом, но зато отлично расходящиеся в офшоры...особенно меня ЖКХ, стройка и ипотека в этом смысле беспокоят.

Туда же и пенсионное катится - к банкротству системы.

Петропольский Алексей

Крах системообразующего банка валит пирамиду зависящих от него банков и отражается в целом на экономике страны, я уже молчу о тысячах обманутых предпринимателей.

Natalya Kalinina

Бинбанк попросил санации.

Всю страну надо подвергнуть санации, не только банки