Саратовскую газету подозревают в нарушении из-за публикации о выборах

В Саратовской области Роскомнадзор начал расследование в отношении главного редактора "Газеты недели в Саратове" Дмитрия Козенко. Журналиста подозревают в нарушении закона о выборах из-за публикации в юмористической рубрике. В материале, как сообщает агентство FreeNews-Volga, говорилось, в частности, что местные жители не будут голосовать за действующего губернатора Саратовской области Валерия Радаева, однако, несмотря на это, он победит на выборах, набрав 70 процентов голосов.

В Роскомнадзоре сочли, что такая оценка якобы является нарушением закона при "обнародовании результатов опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов". Козенко грозит административная ответственность. Сам журналист утверждает, что в рубрике "Беседы с инсайдером", в которой был опубликован материал, "собираются разного рода политические слухи и сплетни". "Это юмористическая рубрика", – заявил Козенко. По его мнению, Роскомнадзор своими действиями "борется со свободой слова" и региональными оппозиционными СМИ.

В Саратовской области в единый день голосования 10 сентября выбирали главу региона и депутатов. Согласно официальным итогам выборов, Радаев набрал 75 процентов голосов, большинство в областной думе получила "Единая Россия". Движение в защиту прав избирателей "Голос" зафиксировало в Саратовской области более ста нарушений. Избирательная комиссия Саратова сообщила о жалобах с участков почти во всех районах города.

11 сентября глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку. Радаев тогда заявил, что к мэру "были вопросы по организации выборов".