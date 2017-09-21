В Хабаровске расклеили поддельные плакаты Навального

В Хабаровске перед приездом Алексея Навального неизвестные расклеили поддельные агитационные плакаты оппозиционера с лозунгами "Гей парад, а не парад 9 мая", "Вывод войск из Крыма" и "Дружба с США, а не с Сирией и ДНР".

Координатор местного штаба Навального Арсений Ворсин заявил о провокации и подчеркнул, что ни один из этих лозунгов не совпадает с предвыборной программой политика. Он также настаивает, что волонтеры штаба никогда не расклеивают плакаты без разрешения и на чужой собственности.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился с жителями Екатеринбурга, Мурманска и Омска. В митингах участвовали тысячи человек. Навальный считает, что теперь Кремль пытается помешать его встречам со сторонниками.