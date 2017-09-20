В Новосибирске в день приезда Навального покажут "Матильду"

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что власти Новосибирска пытаются помешать его встрече с жителями города ранним показом фильма Алексея Учителя "Матильда". Показ картины, как ожидается, состоится 22 сентября в 18.00 – именно на это время запланировано выступление Навального. Оппозиционер отметил, что на другие даты сеансов "Матильды" нет.

О том, что в Новосибирске 22 сентября состоится показ фильма Алексея Учителя, в среду в Фейсбуке сообщила глава местного департамента культуры Анна Терешкова. Таким образом, картину покажут жителям города на месяц раньше официальной общероссийской премьеры.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился с жителями Екатеринбурга, Мурманска и Омска. В митингах участвовали тысячи человек. Навальный считает, что теперь Кремль пытается помешать его встречам со сторонниками.

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против фильма выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что картина якобы оскорбляет чувства верующих. В среду стало известно о задержании нескольких "православных активистов", которые, предположительно, подожгли машины возле офиса адвоката Учителя. При обыске у задержанных нашли емкости с горючей смесью и листовки "За Матильду – гореть!".