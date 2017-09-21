Сотрудников "Яндекса" эвакуировали из офиса после визита Путина

В Москве после визита президента Владимира Путина эвакуировали офис российского интернет-холдинга "Яндекс". По одним данным, это произошло после срабатывания в здании пожарной тревоги, по другим – из-за анонимного звонка о заложенной бомбе. Путина в момент эвакуации людей в офисе "Яндекса" уже не было.

Президент России в четверг посетил "Яндекс" в связи с 20-летием компании. По данным газеты "Ведомости", целью визита Путина, в частности, было привлечение внимания молодой аудитории.

Перед приездом главы государства сотрудникам "Яндекса" запретили вставать со своих рабочих мест, здание оцепили сотрудники ФСО, а с двух ближайших улиц были эвакуированы все автомобили. Кроме этого, охрана президента не пустила в офис "Яндекса" одного из сотрудников компании, поскольку он якобы находится в некоем "черном списке".

Весной "Яндекс" обвинили в цензуре при освещении массовых антикоррупционных акций 26 марта. В компании заявили, что отсутствие сообщений о протестах в топе сервиса "Яндекс.Новости" было связано с особенностями роботизированного алгоритма подбора новостей.