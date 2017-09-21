Трамп подписал указ, расширяющий санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал распоряжение, которое позволит Соединенным Штатам расширять санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сам Трамп сообщил на брифинге перед обедом с президентом Южной Кореи Мун Чжу Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

По словам Трампа, новые санкции коснутся текстильной промышленности, рыболовства, информационных технологий и обрабатывающей промышленности. Кроме того, указ дает право американскому министерству финансов применять санкции против любого банка, работающего с КНДР. При этом Трамп не исключил возможности налаживания диалога с Пхеньяном.

Ранее стало известно, что Центробанк Китая запретил своим банкам предоставлять финансовые услуги новым северокорейским клиентам и постановил приостановить существующие кредиты. Документ требует от всех банков полностью исполнить санкции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи и предупреждает об экономических потерях и репутационных рисках для банков, которые не выполнят эти требования.

Напряженность между США и Северной Кореей усилилась после шестого ядерного испытания, проведенного Пхеньяном 3 сентября. Это вынудило Совет Безопасности ООН ввести дополнительные санкции против КНДР.