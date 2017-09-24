Испытание автостопом

Что движет экстремальными путешественниками – денежные трудности, дефицит общения или страсть к переменам?
Что движет экстремальными путешественниками – денежные трудности, жажда общения или страсть к переменам?
Своим опытом делятся Виктор Аспидов, Надежда Попова, Даниил Хан, Туяна Цыренова, Олег Манченко.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Леонтьев.
Первый раз в эфире в воскресенье, 24 сентября, в пять часов вечера. Повтор программы во вторник, 26 сентября, в 18.05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.