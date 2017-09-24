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Рожденные после СССР

Испытание автостопом

hitch-hiking

Что движет экстремальными путешественниками – денежные трудности, дефицит общения или страсть к переменам?

Что движет экстремальными путешественниками – денежные трудности, жажда общения или страсть к переменам?

Своим опытом делятся Виктор Аспидов, Надежда Попова, Даниил Хан, Туяна Цыренова, Олег Манченко.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Леонтьев.

Первый раз в эфире в воскресенье, 24 сентября, в пять часов вечера. Повтор программы во вторник, 26 сентября, в 18.05.

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