Руководитель московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин рассказал об очной ставке с напавшим на него человеком. Об этом сообщает "Новая газета".

По словам Ляскина, задержанный продолжает утверждать, что нападение якобы было инсценировано самим Ляскиным. По версии подозреваемого, глава московского штаба Навального договорился с ним о покушении и перечислил ему 150 тысяч рублей за услугу.

Ляскин отметил, что следователь наводящими вопросами подсказывал подозреваемому ответы на вопросы.

На своей странице в Facebook Ляскин сообщил, что проверить наличие денег у задержанного полиции не удалось, так как он их уже потратил. Оппозиционер также отмечает, что интересы подозреваемого представляет достаточно опытный адвокат. При этом неизвестно, кто именно оплачивает ее услуги.

На Ляскина напаали 15 сентября. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство".

Полиция задержала подозреваемого в нападении 19 сентября. Ему 36 лет, он уроженец Ленинградской области. Подозреваемый рассказал на допросе, что Ляскин предложил ему инсценировать покушение на него за вознаграждение. Информацию об этом оппозиционер категорически отвергает.