Ляскин не опознал в ОВД человека, напавшего на него с трубой

Глава предвыборного штаба Навального в Москве Николай Ляскин не смог опознать в полиции злоумышленника, который ударил его железной трубой. При этом оппозиционер узнал среди статистов человека, который ранее приходил в штаб, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката.

Очная ставка Ляскина с подозреваемым по делу о нападении назначена на четверг.

Накануне пресс-служба МВД распространила сообщение о том, что задержанный якобы участвовал в инсценировке нападения на Ляскина, за которое сам оппозиционер предлагал ему 150 тысяч рублей. Вечером в среду на канале НТВ вышел сюжет с допросом мужчины, который говорит то же самое.

Сам Николай Ляскин заявил, что видел на каналах в мессенджере Telegram фотографию мужчины, похожего на участника нападения. Он же, по словам оппозиционера, ранее заходил в штаб, сотрудники которого заподозрили в нем провокатора.

Нападение на Николая Ляскина произошло 15 сентября. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера было диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.​ Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство".