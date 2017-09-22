Памятник Шмайссеру

Разговоры о памятнике Михаилу Калашникову получили вчера новый импульс - знатоки выискали на постаменте занятную ошибку.

Юрий Пашолок:

Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!

Олег Кашин:

К вечеру подоспел скандал дня про барельеф на памятнике Калашникову - вот для чего нужны люди, которых называют камрады, они заметили, что там схема автомата Шмайссера из интернета, круто.

Ольга Рощина:

Дебилы. Воры и дебилы.

Аркадий Бабченко:

Я их абажаю. Я их просто абажаю.

Спокойной ночи

Татьяна Шабаева:

Путин -- не просто малый ростом, но не очень умный человек. И потому подбирает себе в команду тех, кто ещё глупее него (и да, желательно ещё и физически не представительней). А те, в свою очередь, подбирают ещё глупее. Причём ум -- это не константа никакая, это способность (если угодно -- мускул), которая тренируется или не тренируется. В нашем случае она не тренируется, потому что чем глупее -- тем лучше, тем больше шансов, что тебя одобрит начальство.

Иван Давыдов:

Отлично, конечно. И впрямь поверишь во вредителей и заговорщиков.

Егор Холмогоров:

По запросу в гугле "схема автомата калашникова" выдается вполне корректный результат. То есть это фига в кармане от разносчиков "шмайссеровской теории".

Но вообще что-то Акела часто начал промахиваться. Зарядье. Калашников. Сейчас еще скандал со Стеной Назгулов будет.

Мария Баронова:

Напоминаю, что в качестве ракеты на ВДНХ, а также у всех советских детей была ФАУ-2!!! Так что это давняя скрепа - не раскрывать врагам своих чертежей и увековечивать достижения конструкторов Вермахта.

Андрей Мальгин:

Кстати, этот Салават Щербаков рецидивист. На памятнике "Прощание славянки", поставленном у Белорусского вокзала, он изобразил вместо снайперских винтовок Мосина две немецкие винтовки Mauser 98k. Тоже потом пришлось отпиливать.

Глеб Черкасов:

Много лет назад, когда несетевые споры стали сетевыми, доводилось общаться с любителями военной истории, которые в массе своей придерживались иных нежели политических позиций ( впрочем, последнее не аксиома). Уход в детали всегда был трудной игрой: люди всегда предмет знали туго.

и вообще много знал и в былые времена людей, увлекающихся военной историей.

Так вот: историк всегда педант и зануда, а военный историк, как правило, педант вдвойне.

Как изготовителям официальной пропаганды удается навалить себе в штаны и людям на голову, допуская настолько лютые ошибки, я не понимаю. Вот воистину - отправь мастеров в Сахару - песок пропадет.

Марина Королёва:

Ненавижу дилетантов. Просто ненавижу.

Главное противоречие современной России не между богатыми и бедными, а между профессионалами и дилетантами.

И пока профессионалы не заставят себя ценить - и ценить высоко - мы будем во власти дилетантов. Сверху донизу.

Медиатехнолог:

Эти же Салаваты Щербаковы строят ракеты, которые летают на три буквы, а не в космос, возводят новостройки которые нельзя вводить в эксплуатацию от слова СОВСЕМ, делают автомобили за которые стыдно. Они это делают потому что им <ничего> за это не будет, так у нас заведено. Господин Щербаков должен получить наказание в назидание всем этим людям, но он <вовсе> не получит наказания, потому что если давать ему петуха, то придется гасить всех вплоть до Мединского. А памятник Шмайсеру останется стоять, как памятник национальному <разгильдяйству>.

Сталингулаг:

Удивительно не то, что на памятнике Калашникову разместили схему немецкого автомата, состоявшего на вооружении нацистской Германии, будучи уверенными, что это знаменитый АК, а то, что многие действительно хлопают себя по ляжкам, жадно хватают ртом воздух и заикаясь спрашивают: как же так? как же так получилось? А вот так блядь и получилось! И ещё так получится, что совсем <ошалеете>. Потому что нет ничего бесстыдней законченных циников (в самом низком смысле этого слова), начинающих играть в духовность. А именно эти люди правят страной. Они везде, от завуча сельской школы до первых лиц. Те самые бывшие парторги, называвшие себя атеистами, быстро повесили на себя крестики, но, как были с сознанием завхоза - <украсть> тумбочку на дачу и купить жене к зиме сапоги, такими и остались. Им не важно, что <красть>, им главное <красть>. Спорт, религия, патриотизм - лишь удобная ширма, за которой можно <красть>. Поэтому, когда они ставят какие-то памятники, возводят монументы, разбивают парки, переименовывают города - не надо искать в этом смысл или идеологию. Для них установка памятника - это не выбранный вектор движения страны или демонстрация позиции, это банальное желание <украсть>.

Заурядная. Бездарная. Плохо продуманная. Афера

Скульптор Салават Щербаков сообщил о своей готовности сделать исправления.

Евгений Калюков:

Прекрасный подход, я считаю. "Мы что-то взяли из интернета. Если что-то пошло не так - уберем". В любимые сторонниками жесткой руки времена за такой идеологический косяк головы бы полетели только в путь!

Даниил Кузнецов:

Так-то, если по-хорошему, схема немецкого STG-44 на памятнике Калашникову - это не ошибка, а дань авторскому праву) Не убирайте ее.

И, разумеется, случившееся снова возвращает к спорам о реальном создателе АК.

Николай Митрохин:

Если ни скульптор, ни Военно-историческое общество, заказавшее и принявшее памятник, ни друзья и коллеги, присутствовавшие на его открытии и наверняка внимательно рассмотревшие барельефы, оказались не способны отличить эту схему от детища Калашникова - вопрос, насколько принципиально оно в самом деле отличалось от немецкого "прототипа"?

Максим Кононенко:

интересно, что разговоры про то, что шмайсер и калашников работали на одном заводе, а два автомата слишком похожи, возникают каждый год, как с выносом тела ленина или с панфиловцами. хотя любому человеку с минимальным инженерным образованием совершенно понятно, что эти два автомата, похожие внешне, совершенно по разному устроены. у них тупо разный принцип работы затвора. то есть, то самое, что придает автомату калашникова его уникальную надежность (поворачивающийся затвор) - это принципиально иная деталь, нежели у шмайссера (там затвор заклинивается перекашиванием). и каждый год это повторяется, повторяется, повторяется.

Дмитрий Гудков:

Подведем итоги с памятником Калашникову, на котором изображен автомат Хуго Шмайссера.

Автор памятника, придворный скульптор Щербаков: «Нам немецкий автомат подсунули, а те, кто нас обвиняют, пытаются сделать из этого политическую историю».

Военно-историческое общество Мединского, заказавшее памятник: «Мы в оружии не разбираемся».

Московские власти: набрали в рот воды.

Эта история — о качестве госуправления в целом. Казалось бы — что может быть проще, чем вылепить автомат? Но даже с такой простой задачей власти не могут справиться, не могут найти грамотных исполнителей.

И так — по всей вертикали, от Думы до распоследнего районного чиновника.

Самолеты тонут, потому что порвался тросик. Вертолеты лупят по своим. Заходятся криком распятые по телевизору мальчики. Горят пожары в фотошопе. Воруют диссертации министры.

По всей стране неустанно идет отрицательный отбор, и наверх выбиваются самые серые — но самые преданные. Неважно, что они ничего не знают и не умеют, главное — понимают, чего от них ждут.

Салават Шербаков не скульптор. Он — символ.

Тем временем все то же Военно-историческое общество поставило в Москве бюст Сталина. И мы ничего не сможем им объяснить, потому что они просто не поймут: Преданность заменяет ум.

Михаил Виноградов:

Самой разумной из прозвучавших после появления чудища с автоматом идеей мне представляется предложение отказаться в Москве от установки новых крупных памятников. Например, высотой больше 1 метра.

В этом случае было бы не так важно, кому памятник. Сталину и Ивану Грозному, Обаме и Каддафи, Кургиняну и Сванидзе. Пусть стоят где-нибудь тихонько во дворах, ничего особенного не манифестируя. Поклонникам будут радовать глаз, а ненавистники даже не заметят.