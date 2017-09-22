В Уфе были задержаны участники митинга за отставку главы Башкирии

В столице Башкирии полиция накануне вечером задержала восемь участников несанкционированного митинга за отставку главы республики Рустэма Хамитова. Акция прошла в четверг возле уфимского Дома профсоюзов и собрала более 500 участников. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В среду власти и полиция предупредили организаторов мероприятия, что оно не согласовано, поскольку площадка уже отдана под развлекательное шоу детских и подростковых клубов; организаторов и активных участников акции власти грозили привлечь к административной ответственности. В начале митинга полиция потребовала убрать плакаты и звукоусиливающую аппаратуру, однако, присутствующие не подчинились этому требованию.

Выступавшие, среди которых были представители башкирских национальных организаций, инициативных групп обманутых дольщиков, экологических движений, спортивных сообществ и других протестных групп, требовали отправить в отставку главу региона Рустэма Хамитова и привлечь его "к ответственности за развал экономики и социальной сферы, резкое ухудшение уровня жизни жителей республики, ухудшение межнациональных отношений и иные многочисленные нарушения законности". В отставку, по мнению митингующих, должно уйти и руководимое Рустэмом Хамитовым правительство республики.

После окончания митинга полицейские составили протокол об административном правонарушении на организатора мероприятия, журналиста оппозиционного издания "Про Уфу" Рамиля Рахматова. Позднее полицейские задержали нескольких активных участников митинга, в том числе, ведущего мероприятия Амира Туйгунова и исполнительного директора организации "Конгресс башкирского народа" Валиахмета Бадретдинова. Задержанные были доставлены в Ленинский РОВД Уфы, где на них составили административные протоколы за "участие в несогласованном публичном мероприятии".