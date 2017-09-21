Власти Уфы не согласовали митинг за отставку главы Башкирии

Мэрия Уфы отказалась согласовать митинг за отставку главы Башкирии Рустама Хамитова, запланированный на этот четверг, сообщает портал "Idel.Реалии" (проект Радио Свобода).

Один из организаторов акции Рамиль Рахматов рассказал, что власти объяснили отказ запланированным на том же месте мероприятием детского клуба "Йешлек". При этом в самой организации Рахматову заявили, что впервые об этом слышат.

Активист подчеркивает, что ответ городских властей пришел уже после истечения срока согласования. Организаторы митинга считают его согласованным и намерены провести акцию 21 сентября. В полиции заявили, что протестующих могут привлечь к ответственности.

Рамиль Рахматов считает, что власти разработали систему оформления и регистрации подложных заявок на мероприятия. Он отмечает, что это – уголовное преступление.