Грузинский премьер выступил в ООН с критикой действий России

Российская Федерация продолжает оккупацию двух исторических регионов суверенной территории Грузии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Москва активизировала свою деятельность на оккупированных территориях, закрепляя фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона, подчеркнул Квирикашвили, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава правительства Грузии обратил внимание на то, что Россия, по его словам, нарушает ряд международных обязательств, включая многие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Российско-грузинская война началась 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались 5 дней. Грузия потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военнослужащих. В результате войны Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве "независимых государств".

Абхазия признана, кроме России, четырьмя государствами мира – Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Республикой Вануату. ООН считает ее территорией Грузии. Сами грузинские политики заявляют, что Абхазия "оккупирована Россией".