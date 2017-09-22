Журналистку вызвали в ОВД за публикацию о жителях интерната

Журналистку Веру Шенгелия вызвали в полицию из-за публикации ее репортажа о передаче в пожизненную ренту квартир, принадлежащих двум жителям психоневрологического интерната в Москве. В правоохранительных органах заявили, что некий депутат жалуется на раскрытие его персональных данных.

Шенгелия пишет у себя в Фейсбуке, что речь идет об Алексее Мишине. Именно он ранее заявил в беседе с изданием РБК, что журналисты нарушили закон о персональных данных, а также "демократические ценности и свободы".

В июле интернет-издание "Медуза" опубликовало материал о жизни людей в психоневрологических интернатах. В нем, в частности, упоминались Роман Богомолов и Елена Ильинская, признанные недееспособными и находящиеся в ПНИ №30. По данным издания, депутат Мосгордумы Алексей Мишин, ранее возглавлявший учреждение, передал их квартиры двум своим приближенным по договору пожизненной ренты.

После этого в мэрии заявили, что квартиры якобы вернут жильцам интерната.