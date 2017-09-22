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Общество

"Ошибку признали, истерику осуждаем"

"Ошибку признали, истерику осуждаем"
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На памятнике оружейнику Михаилу Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки, разработанной в нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Внимание на это обратил военный историк Юрий Пашолок, который разместил в своем фейсбуке фотографию монумента и копию чертежей. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества, заказавшего возведение монумента, заявил, что фрагмент скульптурной композиции спилят. По словам Владислава Кононова, этим займется скульптор Салават Щербаков. Немецкий автомат Хуго Шмайссера StG 44, был разработан в начале 40-х годов и стал одним из первых образцов серийного автоматического вооружения, использующего так называемый промежуточный патрон – среднее звено между пистолетным и винтовочным боеприпасами.

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