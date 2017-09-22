Публициста Бориса Стомахина переведут из колонии в тюрьму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Межрегионального центра прав человека Глеб Эделев.

Решение об изменении режима отбывания наказания принял Пермский краевой суд. Ранее с запросом на изменение режима наказания для Стомахина в Чусовской городской суд обратилась администрация исправительной колонии №10 Пермского края.

Суд отклонил жалобу адвоката Романа Качанова, а также не разрешил Эделеву выступить защитником Стомахина. Дальнейшие действия защита планирует принять после получения апелляционного постановления Пермского краевого суда.

Администрация колонии, где находился Стомахин, добивалась ужесточения условий содержания для него с 2016 года. За это время сотрудники колонии подали пять обращений с требованием перевода осужденного в тюрьму для особо злостных нарушителей.

В 2015 году Стомахина приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в призывах к терроризму. Нарушение закона следователи усмотрели в статье публициста, посвященной взрывам в Волгограде в 2013 году. Выступая с последним словом в суде, Стомахин заявил, что считает эти теракты "справедливым возмездием" за действия России в Чечне.

В колонии Стомахина неоднократно помещали в штрафной изолятор.

Правозащитный центр "Мемориал" требует освободить публициста и прекратить издевательства над ним.