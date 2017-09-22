Тереза Мэй выступила с большой речью по вопросам Брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью, посвященной выходу страны из Евросоюза – Брекзиту.

Мэй заверила, что до 2020 года Лондон будет выполнять свои бюджетные обязательства перед ЕС, взятые на себя в период членства в Евросоюзе.

Премьер-министр отметила, что переходный период после выхода страны из ЕС в марте 2019 года будет длиться два года. В течение этого времени граждане Евросоюза будут иметь возможность жить и работать в Великобритании. Но со временем, по словам Мэй, будет введена система регистрации, а иммиграционная система будет адаптирована к новым условиям.

Мэй подчеркнула, что Великобритания решила идти собственным путем и в данный момент переживает критический период в отношениях с Евросоюзом. После Брекзита Великобритания не будет членом единого европейского рынка и таможенного союза. При этом Мэй выразила надежду на тесное экономическое сотрудничество с ЕС. Кроме того, Лондон и Брюссель будут продолжать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, сообщила британский премьер-министр.

Переговоры по Брекзиту между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года. Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет.

Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.