В Уфе арестовали участников митинга за отставку главы Башкирии

Суд в Уфе арестовал двоих участников митинга за отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова. Об этом сообщает сайт "Idel.Реалии" (проект Радио Свобода).

Активист и ведущий митинга Амир Туйгунов получил пять суток административного ареста. Другой активист – юрист Камиль Мухамедьянов – семь.

По словам Туйгунова и Мухамедьянова при задержании полицейские применили к ним силу.

Митинг за отставку главы республики состоялся 21 сентября. Накануне власти предупредили организаторов, что мероприятие не будет согласовано, так как площадка забронирована организаторами другого мероприятия. Организаторы митинга не согласились с решением властей и не стали отменять мероприятие.

В митинге приняли участие более 500 человек. Вначале полиция потребовала убрать плакаты и звукоусиливающую аппаратуру, однако присутствующие не подчинились этому требованию. После мероприятия полицейские задержали восемь человек. На них составили протоколы за участие в несогласованном публичном мероприятии. У некоторых задержанных полицейские хотели взять отпечатки пальцев, однако активисты отказались это делать. После составления протоколов участников митинга, кроме Туйгунова и Мухамедьянова, отпустили.