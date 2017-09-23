CNN: большинство американцев верят во вмешательство России в выборы

Большинство американцев в значительной степени уверены, что Россия сумела воздействовать на избирательный процесс в США через Facebook и другие социальные сети. Так считают 54 процента участников опроса, проведенного по заказу телеканала CNN. Это намного больше тех, кто отводит решающую роль на выборах сведениям, похищенным российскими хакерами с серверов Демократической партии.

При этом более 40 процентов респондентов считают, что влияние России на выборы сильно преувеличено. В разбивке по партийной принадлежности только 15 процентов республиканцев разделяют мнение большинства против 92 процентов демократов и 55 процентов независимых избирателей.

Ранее Facebook сообщил, что во время президентской кампании российское «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», через подставные аккаунты разместило свыше 3 тысяч платных объявлений, направленных на манипулирование общественным мнением в Соединенных Штатах. Сенатский комитет по разведке планирует в будущем месяце посвятить этой теме открытые слушания.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал информацию, представленную Facebook, очередным примером "мистификации вокруг России". В Кремле подозрения также отвергают.