Навальный провел встречу со сторонниками во Владивостоке

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный проводит митинг во Владивостоке. Мероприятие согласованно с властями города. К началу встречи с оппозиционером на площадь в центре Владивостока вышли несколько сотен человек.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков опубликовал документ с грифом городской администрации Владивостока, в котором говорится о "тревожной ситуации" с участием несовершеннолетних в несогласованных митингах. Авторы документа призвали образовательные учреждения "провести разъяснительную работу" с учениками и родители. Ранее студентов одного из вузов города предупредили о нежелательности участия в митинге Навального.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился с жителями Екатеринбурга, Мурманска, Омска и Новосибирска. В митингах участвовали тысячи человек.