В Новосибирске площадку для митинга Навального затопило кипятком

В Новосибирске парк, в котором должна состояться встреча оппозиционера Алексея Навального с местными жителями, затопило кипятком. Об этом сообщает издание НГС.НОВОСТИ. В городских службах утверждают, что провести ремонтные работы до начала митинга не получится. Поломку планируют устранить к субботе.

Соратник Навального Леонид Волков написал у себя в Фейсбуке, что встреча состоится несмотря на инцидент с кипятком.

Ранее Навальный заявил, что власти Новосибирска пытаются помешать его встрече с жителями города. В частности, на время открытия митинга в городе назначили показ фильма "Матильда", из-за которого в стране начались протесты так называемых "православных активистов".

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился с жителями Екатеринбурга, Мурманска и Омска. В митингах участвовали тысячи человек. Навальный считает, что теперь Кремль пытается помешать его встречам со сторонниками.