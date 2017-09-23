Удальцов, Лимонов и еще более 30 человек задержаны в центре Москвы

Полиция задержала более тридцати человек на несогласованной акции "Антикапитализм" в центре Москвы. Среди задержанных – лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и председатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов.

Лимонов и Удальцов находятся в отделении полиции "Тверское". Остальных активистов доставили в ОВД "Басманный", сообщает "ОВД-Инфо". Задержан также Денис Зоммер, помощник депутата Госдумы Сергея Шаргунова.

Организаторы рассчитывали провести марш левых организаций против капитализма на Пушкинской площади. Власти Москвы отказались согласовывать акцию. Активисты утверждают, что полиция начала задержания, несмотря на то что участники марша собрались без политической символики. По их словам, среди задержанных есть случайный прохожий.

Пять лет назад Сергея Удальцова приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве. Он вышел на свободу в августе 2017 года.