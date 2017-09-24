В Донбассе при обстреле погиб украинский военный

В Донбассе при обстреле со стороны пророссийских сепаратистов погиб украинский военный. Всего, по данным Киева, за последние сутки сторонники самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины почти 20 раз нарушили режим прекращения огня. В командовании правительственных войск отмечают, что в ответ на обстрелы украинские военные открывали огонь. О погибших или раненых среди мирных жителей не сообщается.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ пишет, что сепаратисты укрепляют свои огневые позиции в Луганской области. В частности, сторонники "ЛНР" оборудовали траншеи вблизи села Долгое, а у поселка Мирное наблюдатели заметили десятки танков, артиллерийских установок и боевых машин пехоты. В ОБСЕ отмечают, что сепаратисты продолжают ограничивать доступ наблюдателей на некоторые территории.

В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Всего, по данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют 40 тысяч человек, в их числе около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. Москва официально не признает эти обвинения.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на этой неделе на Генассамблее ООН, заявил, что Кремль, по его словам, подрывает все усилия по разрешению конфликта в Донбассе. Украинский лидер утверждает, Москва продолжает поставлять оружие сепаратистам.