В Иркутской области педагоги оказались под угрозой увольнения

В Черемховском районе Иркутской области местные чиновники принуждали педагогов заниматься политической агитацией. В противном случае у руководителей сельских школ могли возникнуть сложности с продлением трудовых договоров.

Как пишет издание Irk.ru, два директора образовательных учреждений сообщили, что ранее их принуждали агитировать за одного из кандидатов на муниципальных выборах. Именно его поддерживал мэр района. Руководители отказались, из-за чего им грозит увольнение по причине "недостатков в руководстве школой", написали педагоги в жалобе на имя регионального уполномоченного по правам человека.

Перед выборами с заслуженными учителями, которые управляли школами, были заключены срочные трудовые договоры на один месяц - до 30 сентября. Чиновники местного отдела образования теперь говорят, что в руководстве школ внезапно вскрылись недочеты. Ещё летом школам вручали награды в знак высокой оценки труда работников, сообщил корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин.



В защиту педагогов выступили учителя и родители школьников. Они направили свое обращение к мэру района. Под ним подписалось более 200 человек. Обращение к чиновнику направил и иркутский омбудсмен. Он же обратился в региональное министерство образования с просьбой помочь урегулировать ситуацию. Жалобщики продолжают ожидать ответов.

В России закон "Об образовании" запрещает работникам учебных учреждений использовать образовательную деятельность для любой политической агитации и пропаганды. Несмотря на это, в школах и вузах регулярно проходят так называемые "уроки патриотизма". Лекции о борьбе с коррупцией при этом российские власти называют "опасной тенденцией".