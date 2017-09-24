Друзья пропавшего певца Бакаева усомнились в видеоролике

Чеченский государственный телеканал "Грозный" опубликовал на своем сайте видеозапись с пропавшим певцом Зелимханом Бакаевым. На видео артист утверждает, что он уехал в Германию. Подтверждения этой информации нет – на записи Бакаев находится в комнате с закрытыми окнами. Источники Радио Свобода со ссылкой на друзей Бакаева сообщили, что на видео, скорее всего, не он. "По видео видно, что причёска не такая, борода не такая", - говорит собеседник РС. - Кроме того, друзья певца уверяют, что он не смог бы скрываться от матери, зная что она обратилась за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Бакаев пропал 8 августа в Грозном, куда он приехал из Москвы на свадьбу сестры. Друзья и родственники певца уверены, что он был похищен сотрудниками чеченских правоохранительных органов и содержится в секретной тюрьме. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров ранее назвал "глупостями" сообщения об исчезновении Зелимхана Бакаева. Чиновник заявил, что певец объявится "через некоторое время".

Бакаев выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве. В Чечне, по словам друга певца, ему запретили выступать из-за того, что его музыка якобы "слишком отличалась от той, что понимают в республике".