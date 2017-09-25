"Коммерсантъ" сообщает о начале серии отставок губернаторов в России

На этой неделе сразу в нескольких российских регионах может быть объявлено о досрочных отставках губернаторов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам собеседников издания, под кадровые перемены могут попасть около десяти регионов. Среди них источники "Коммерсанта" назвали Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края, а также, вероятно, один-два региона на Северном Кавказе. В то же время сами губернаторы грядущие отставки категорически отрицают.

Предыдущий раз массовые отставки глав регионов происходили в России в феврале 2017 года. Тогда о досрочной отставке объявили шесть губернаторов. Еще четыре досрочно сложили полномочия в апреле.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года выборы губернаторов состоялись в 16 российских регионах.