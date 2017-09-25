Меркель и "пониматели Путина"

В Германии объявлены предварительные официальные результаты выборов в Бундестаг. В воскресенье, 26 сентября, 61 с половиной миллион граждан ФРГ имели возможность волеизъявления и выбора между 42 партиями разных калибров и мастей. 75,9 процента избирателей пришли к урнам для голосования.

По первым пока предварительным результатам, как и ожидалось, победил с 32,9 процента голосов блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз). Но это второй худший результат в истории партии – меньше голосов она набирала только в 1949 году. А результат баварской партии ХСС и вовсе самый худший в ее истории.

Ангела Меркель вышла к своим сторонникам в штаб-квартире партии в Берлине. В зале у многих были плакаты "Мы – муттивирт (мутивированы, вместо мотивированы)". Это от ласкового обращения к Меркель, как к матери – мутти, Mutti. Молодые христианские демократы скандировали "Энджи, Энджи!" – так на английский манер зовут они Ангелу Меркель. И все же, как говорится, "осадок остался". Потому что главной празднующей силой на этом балу демократического парламентаризма стала уже представленная в 13 земельных парламентах и впервые попавшая в бундестаг партия "Альтернатива для Германии", набравшая больше ожидавшихся по недавним опросам голосов избирателей, а именно 12,9 процента. Это третий результат, после ХДС/ХСС и социал-демократов. "Альтернатива" опередила три другие попадающие в Бундестаг партии: партию Свободных демократов с 10,7 процента, Левую партию с 9,2 процента и партию зеленых с 8,9 процента.

Меркель, вынужденно признав, что результат явно ниже ожидавшегося, однако заявила: "Мы по-прежнему самая сильная партия, мы победили, и у нас мандат на формирование правительства. Более того, ни у какой другой партии нет возможности сформировать свое правительство".

Но победа явно пиррова. Второй результат на выборах в бундестаг – 20,8 процента – у социал-демократов, партнеров блока Меркель в так называемой "большой коалиции". Но для партии и для ее лидера Мартина Шульца этот результат – тоже наихудший за все годы и почти равен поражению. И социал-демократы уже объявили о прекращении сотрудничества с блоком Меркель и об уходе в оппозицию.

Блок партий ХДС/ХСС отдал "Альтернативе для Германии" улицы страны и страхи граждан

Вот что пишет комментатор Робин Александер на интернет-портале WeltN24 в материале под заголовком: "Цена, которую Меркель должна будет заплатить": "Блок партий ХДС/ХСС отдал "Альтернативе для Германии" улицы страны и страхи граждан, и теперь Ангела Меркель после жестоких потерь голосов избирателей (больше 8 процентов по сравнению с 2013 годом) будет вынуждена вступить в сложнейшие коалиционные переговоры с либералами и зелеными. К тому же для зеленых эта ситуация – практически полная неожиданность".

Места в Бундестаге распределятся так: ХДС/ХСС – 238, Социал-демократы – 149, Свободные демократы – 78, Левые – 67, Зеленые – 65 и "Альтернатива" – 93 места.

Для празднования своей исторической (по мнению сторонников) победы руководители партии "Альтернатива для Германии" сняли в Берлине больший зал, так как их штаб-квартира оказалась мала для желающих отметить успех. Лидеры партии на выборах Александр Гауланд и Алис Вайдель уж точно чувствуют себя победителями.

Несколько сотен, а по некоторым данным и тысяч демонстрантов, собравшихся перед рестораном, где партия "Альтернатива для Германии" "праздновала победу", протестовали поздним вечером в воскресенье на берлинской Александерплатц против этой партии с лозунгами и криками "Альтернатива, убирайся вон", "Альтернатива – сборище расистов".

Итак, в новом парламенте ФРГ будет на две партии больше, чем в предыдущем. Если вопрос о том, кто займет канцлерское кресло, уже, как и ожидалось, решен, то в какой коалиции тандем партии Ангелы Меркель ХДС и сестринской баварской партии ХСС во главе с Хорстом Зеехофером сформирует новое правительство, пока неясно.

Он обвинил ее в систематической краже и присвоении чужих идей

Теоретически есть два возможных варианта: или продолжение большой коалиции с социал-демократами, или так называемая коалиция "Ямайка", в которой традиционные цвета партий соответствуют цветам флага Ямайки: черный, желтый и зеленый. Зеленый – это партия "Союз 90/Зеленые", черный – цвет партии Mеркeль, а желтый – цвет свободных демократов или либералов, вернувшихся в парламент после 4-летнего перерыва.

Неожиданно для многих наблюдателей лидер социал-демократов Мартин Шульц не только объявил о выходе его партии из "большой коалиции", но и публично очень резко атаковал Меркель. Он обвинил ее в систематической краже и присвоении чужих идей и одновременно в многочисленных случаях бездействия там, где следовало действовать.

Но, несмотря на эти конфронтационные заявления лидера социал-демократов Мартина Шульца, на его резкую критику в адрес Ангелы Меркель лично, есть немало тех, кто не до конца верят словам Шульца об отказе сотрудничать с Меркель. Даже приняв во внимание его аргументацию, что социал-демократы хотят быть в оппозиции для того, чтобы не предоставить "Альтернативе для Германии" роль лидера оппозиции, и хотят таким образом отстаивать принципы демократии в работе парламента. Вот мнение берлинского политолога Сергея Лагодинского:

Гарантии этого успеха нет, потому что эти две партии исторически, можно сказать, просто ненавидят друг друга

– Было изначально понятно, что если результаты социал-демократов будут плачевными, а они таковы, то естественно, возникнет настроение, что в неудаче партии виновата, мол, "большая коалиция" (и такое настроение, что участие в "большой коалиции" размазало идеологический профиль этой партии, сейчас в ней и доминирует). Отсюда и демарш Мартина Шульца. Но я не исключаю, тем не менее, создание новой большой коалиции, если коалиционные переговоры Меркель с "зелеными" и свободными демократами не приведут к успеху. А гарантии этого успеха нет, потому что эти две партии исторически, можно сказать, просто ненавидят друг друга, ненавидят и политически, и личностно. Они антагонистичны. Их программы совпадают в области гражданских прав, совпадают в области некоторых аспектов международной политики…

Но в других областях, особенно в вопросах охраны окружающей среды, а также в экономических и социальных вопросах, они в принципе несовместимы. И вопрос в том, удастся ли госпоже Меркель выстроить мостик между ее пока единственно возможными коалиционными партнерами. Если это не удастся, то все вернется к вопросу возможности большой коалиции. Очень многие считают, что социал-демократы именно этого и ожидают, то есть ожидают момента, когда для Меркель не будет другой альтернативы, и тогда они смогут, аргументируя необходимостью демократической системы, предложить себя в качестве этого "неотвратимого меньшего зла" – большой коалиции. Предложить на своих условиях, – говорит Сергей Лагодинский.

С этой протестной правоконсервативной, а для кого-то ультраправой партией будет связано новое качество оппозиции в Бундестаге

Но пока все же главное и всеми обсуждаемое событие и главное изменение политического ландшафта Германии и состава Бундестага – это попадание в него партии "Альтернатива для Германии". Именно с этой протестной правоконсервативной, а для кого-то ультраправой партией будет связано новое качество оппозиции в Бундестаге. Руководители партии заранее объявили, что обязательно инициируют создание парламентской комиссии по расследованию правомерности единоличного без согласования с парламентом решения Ангелы Меркель летом 2015 года об открытии границы с Австрией и о приеме беженцев. Такую комиссию поддержит и Левая партия.

Отвечая на вопрос, чего он ожидает от "Альтернативы" в Бундестаге, Сергей Лагодинский сказал:

– Хулиганства. Это будет простое политическое хулиганство. Это будет тот же стиль, в котором представители этой партии ведут себя в земельных парламентах. Это партия открыто провоцирует политический мейнстрим, который ведь является результатом и зеркалом некоего демократического консенсуса, который сложился и в политической системе, и в государстве… Поэтому, учитывая то, что многие в этой партии по сущности праворадикальны, и то, что они этими провокациями оппозиции к системе пытаются эту систему каким-то образом разрушать, то я думаю, что трансляция на всю страну такого поведения в Бундестаге может привести к ощутимым изменениям политической культуры в Германии. А такие вещи плюс ко всему еще и заразные – другие партии начнут тоже себя вести по-хамски, – полагает он.

Мы устроим охоту на госпожу Меркель или на любого другого там, наверху

Беженцы, здравоохранение, образование, пенсии, а точнее, обнищание немецких пенсионеров и обеспечение безопасности жизни граждан страны – вот главные темы и проблемы во внутренней политике, которыми должны будут заниматься новый парламент и будущее правительство страны. Четвертое правительство Ангелы Меркель, которое ей еще предстоит создать.

Провокации же со стороны "Альтернативы для Германии" уже начались. Выступая в воскресенье вечером перед своими сторонниками, один из лидеров партии Александр Гауланд прокричал: "Теперь, дорогие друзья, когда мы стали третьей силой в парламенте, новое правительство должно одеваться потеплее. Мы устроим охоту на госпожу Меркель или на любого другого там, наверху. И мы вернем себе нашу страну и наш народ".

Накануне выборов Гауланд призвал воздавать должное доблести вермахта. Есть в партии и отрицатели Холокоста.

Очевидный успех "Альтернативы для Германии" – это еще и успех московских друзей партии, так как связи с российскими властями некоторые функционеры партии особенно и не скрывают.

А популярный у русскоязычных жителей Германии телевизионный сервис "Картина", наплевав на законы страны, продолжал транслировать рекламу партии и в день выборов.

Партия и ее болельщики в России делали в предвыборной кампании ставку на русских немцев и, похоже, преуспели, хотя статистически установить долю голосов немцев-переселенцев невозможно: они для статистики – обычные граждане страны.

Кандидаты в депутаты из русских немцев обращались к своим избирателям на русском языке и обвиняли Меркель в предательстве интересов страны

Главной в предвыборной риторике правых популистов партии "Альтернатива для Германии" была антимеркелевская направленность. Это объединило ненавистников Меркель в Германии и России. Например, кандидаты в депутаты из русских немцев обращались к своим избирателям на русском языке и обвиняли Меркель в "предательстве Гельмута Коля", в предательстве интересов страны. Пиком в антимеркелевской пропаганде в Германии было скандирование на одной уличной демонстрации "Меркель в Сибирь, Путин – в Берлин!".

И эта пропагандистская работа принесла плоды: многие традиционные избиратели возглавляемого Ангелой Меркель блока партий ХДС/ХСС проголосовали за "альтернативщиков". Наибольший же их успех – в восточных землях, то есть на территории бывшей ГДР. Там они, можно сказать, "перевербовали" даже многих избирателей Левой партии.

Сыграла ли заметную роль в успехе партии "Альтернатива для Германии" ее поддержанная из Москвы работа с немцами-переселенцами и вообще с русскоязычными, живущими в Германии? Вот комментарий Сергея Лагодинского:

В районах компактного проживания русских немцев в земле Баден-Вюртемберг, например, "Альтернатива" набирала уже более 40 процентов

– Я думаю, что сыграла. Мы уже видели на земельных уровнях, что во всех электоральных округах, где много русскоязычных выборщиков, результаты "Альтернативы для Германии" были очень хорошими. И я думаю, что и сейчас это было так же. Я не думаю, что большинство русскоязычных голосовало за эту партию. Но думаю, тем не менее, что по сравнению с тем, как "Альтернатива для Германии" поддерживается в среднем населением страны, то есть по сравнению с результатом 13 процентов, в районах компактного проживания русских немцев в земле Баден-Вюртемберг, например, "Альтернатива" набирала уже более 40 процентов. Конечно – это ощутимый вклад в успех кандидатов этой партии. И это та сфера, где нам, русскоязычным, придется еще много дискутировать и в принципе работать над собственным политическим образованием", – говорит политолог Сергей Лагодинский.

Так как так называемые "путинферштееры" (пониматели Путина) есть практически во всех партиях, то их сплочение в оппозиции в новом составе Бундестага сулит Ангеле Меркель самые трудные четыре года в ее политической карьере.