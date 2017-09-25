Германия: кто победил?

Что значит для Росиии победа блока христианских демократов Ангелы Меркель и 3 место прокремлевских ультраправых из "Альтернативы для Германии" (AfD)? Оставит ли новая немецкая власть режим Путина в режиме санкций за агрессию в Украине?

Какой будет новая правящая коалиция? Войдут ли в нее либералы из СвДП и "Зеленые"? Что выиграет проигравшая СДПГ, уйдя в оппозицию? Будут ли "Альтернатива для Германии" и "Левые" раскачивать страну, как о том мечтает Кремль? Ждет ли Германию транзит власти?

Обсудят ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Мария Хорольская, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, профессор ГУ-ВШЭ Федор Шелов-Коведяев, исследователь путинской soft power, научный сотрудник Института Восточной Европы (Бремен) Николай Митрохин, корреспондент Ради Свобода в Берлине Юрий Векслер.

Ведет передачу Михаил Соколов.