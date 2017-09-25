В Иракском Курдистане начался референдум о независимости. Для участия в нем зарегистрировались более пяти миллионов человек. Голосование на участках продлится до вечера 25 сентября, итоги подведут в течение трех суток. Референдум не имеет законной силы, но может усилить позицию лидера автономии Масуда Барзани на переговорах об отделении от Ирака.



Ранее верховный суд Ирака принял постановление об отмене референдума. Отказаться от голосования также призывали Соединенные Штаты и ООН. Турция, Иран и Сирия выступили против референдума. Там считают, что он угрожает стабильности в регионе и может усилить сепаратистские настроения среди курдского меньшинства в этих странах.



Иракский Курдистан расположен на севере и северо-востоке Ирака. Он имеет статус широкой автономии в составе страны, а права курдов закреплены в конституции. У Иракского Курдистана своя валюта, государственная граница и свой пограничный контроль. Курды – самая большая этническая группа, которая осталась без собственного государства после раздела Османской империи. В Ираке, Иране, Турции и Сирии живут около 30 миллионов курдов.