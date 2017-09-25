В Сирии повстанцев, поддерживаемых США, обстреляли с самолетов РФ

Сирийские повстанцы, поддерживаемые США, утверждают, что российские самолеты вместе с сирийскими правительственными силами в понедельник нанесли удар по их позициям в провинции Дейр эз-Зор, убив и ранив ряд бойцов оппозиции. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Организация "Сирийские демократические силы", представляющая собой союз курдских и арабских повстанцев, заявила, что подверглась нападению вблизи крупного газового месторождения, которое они захватили у группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) в последние дни.

В заявлении "Сирийских демократических сил" говорится, что они не сложат оружия и используют свое легитимное право на самооборону в ответ на эти действия.

Комментариев со стороны Минобороны России пока не последовало.