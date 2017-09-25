Губернатор Самарской области Меркушкин отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Меркушкин написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Он назначен спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Исполнять обязанности губернатора Самарской области будет бывший мэр Самары, член Совета Федерации Дмитрий Азаров.
Оппозиция и независимые наблюдатели неоднократно критиковали Меркушкина за нарушения, которые допускались в ходе выборов в возглавлявшихся им регионах – Мордовии, а затем Самарской области.
Газета "Коммерсант" сегодня сообщала, что Кремль в ближайшее время может сменить глав около 10 регионов. Среди них называлась и Самарская область.
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