Кабаре "Феруз"

В Петербурге продолжается кампания поддержки журналиста "Новой газеты" Али Феруза. В минувшие выходные в центре гражданских инициатив “Открытое пространство” прошёл благотворительный вечер, в котором приняли участие поэты, музыканты, художники. На импровизированном аукционе было собрано более 18 тысяч рублей, которые пополнят фонд оплаты адвоката Феруза. Журналист был задержан 1 августа в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище. Басманный суд Москвы постановил депортировать журналиста в Узбекистан, но ЕСПЧ указал российским властям, что Феруза нельзя выдворять из страны в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге. Али Феруз не может вернуться в Узбекистан, так как там его могут арестовать по ложному обвинению в сотрудничестве с террористическими организациями. Сейчас Али Феруз находится в центре временного содержания иностранцев (СУВСИГ) в Москве.