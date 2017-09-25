Обвиняемый в экстремизме активист из Волгограда отпущен под подписку

Суд в Волгограде изменил меру пресечения координатору местного штаба Навального Алексею Волкову на подписку о невыезде. Об этом сообщается в твиттере активиста.

Волкова обвиняют в реабилитации нацизма из-за публикации картинки, на которой лицо памятника "Родина-мать" с помощью фотофильтра окрашено в зеленый цвет. В конце августа активиста поместили под домашний арест из-за нарушения подписки о невыезде. Суд состоится 2 сентября.

24 марта во время открытия штаба Навального в Волгограде из-за этой фотографии произошла потасовка. Позже было возбуждено уголовное дело. 12 мая у Волкова прошел обыск. В июне следователи заявили, что картинку якобы опубликовали с устройств, принадлежащих активисту. Тогда он отказался от дачи показаний.

