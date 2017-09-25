Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию

Президент Украины назначил государственную стипендию осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову. Об этом говорится на сайте пресс-службы главы государства. Порошенко также назначил стипендии другим деятелям украинской культуры. Девять из них будут получать выплаты пожизненно.

Два года назад российский суд признал граждан Украины – режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко – виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они отрицают свою вину.

Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия отказывается выдать их Украине.

