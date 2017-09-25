Навальный и Медведев поспорили из-за числа подписчиков в инстаграме

Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал пост о том, что количество подписчиков в его инстаграме в 10 раз превышает количество подписчиков в инстаграме оппозиционера Алексея Навального. Пост опубликовал житель Хабаровска Дмитрий Сериков, он написал, что "в инста-войне партия власти одерживает решительную победу". Медведев прокомментировал эту запись словами: "А в жизни – тем более".

Навальный в ответ на это заявил: "Вот он какой дерзкий! Победитель по жизни, одерживающий решительные победы!".​

По итогам выборов в 2016 году партия "Единая Россия", председателем которой является Медведев, получила конституционное большинство в Госдуме седьмого созыва. Партия прогресса, которую возглавляет Навальный, в выборах не участвовала – она была ликвидирована властями еще в 2015 году, оппозиционер считает это решение незаконным. В 2018 году Навальный намерен участвовать в выборах президента страны. В Центральной избирательной комиссии заявляют, что политика допустят на выборы, только если произойдет "чудо".

У Навального в инстаграме около 240 тысяч подписчиков, у Медведева – почти три миллиона. Глава правительства также опережает оппозиционера по количеству читателей в фейсбуке, твиттере и во "ВКонтакте".

В марте этого года Навальный опубликовал фильм-расследование "он вам не Димон", в котором против премьера выдвинуты обвинения в коррупции. Фильм на Youtube получил более 20 миллионов просмотров. Медведев отверг обвинения, назвав фильм "компотом".

У президента Владимира Путина нет официального аккаунта ни в одной из социальных сетей.