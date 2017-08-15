Памфилова: Навального допустят на выборы, только если произойдет "чудо"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что оппозиционер Алексей Навальный сможет участвовать в выборах президента страны в 2018 году, только если произойдет "чудо". Об этом Памфилова заявила в интервью РБК.

Глава ЦИК утверждает, что в настоящее время Навальный не имеет права баллотироваться в президенты из-за обвинительного приговора по делу "Кировлеса". Оппозиционера могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости или изменений в законодательстве страны.

Оба эти варианта Памфилова назвала "чудесами", вероятность которых, по ее мнению, "ничтожно мала". В связи с этим глава ЦИК, как она выразилась, не видит способа, позволяющего зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата на пост главы государства.

Сам Навальный заявление Памфиловой пока не прокомментировал.

В мае этого года суд после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" вновь приговорил Навального к пяти годам условного лишения свободы, признав его виновным в "хищении средств". Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее признал этот приговор неправосудным. Оппозиционер намерен вновь обжаловать решение российского суда.

Выдвижение Навального на пост президента России поддержали почти 600 тысяч человек. В регионах открылись более 70 предвыборных штабов оппозиционера. В последние месяцы сторонники Навального столкнулись с давлением и угрозами.