Конец "мордовского панциря"

Сегодня отправился в отставку легендарный губернатор Самарской области Николай Меркушкин, чьи высказывания регулярно становились интернет-мемами. Наиболее полную коллекцию расшифровок речей губернатора можно найти на страницах самарского независимого издания Засекин.ру, где одно из его выступлений охарактеризовали как "триумф речевого деконструктивизма":

Только Меркушкину удалось в полной мере воплотить на практике мечты литераторов-постмодернистов о непосредственном речевом деконструктивизме. То, что не удалось гениальному Владимиру Сорокину, демонстрирующему распад смыслов и фонетических мыслеформ посредством зауми и обсценной лексики, неотразимо и вполне цензурно творит губернатор Самарской области.

Широко прославило Николая Меркушкина предложение требовать выплату долгов по зарплате у американского посла, прозвучавшее в ответ на вопрос одной из сотрудниц АвтоВАЗа.

Не менее крылатыми стали и цитаты из призыва к избирателям обеспечить 97-процентный результат "Единой России" на выборах в 2016 году, чтобы не стерся "мордовский панцирь" губернатора - заслуги, заработанные им на посту главы Мордовии, который он занимал до перехода в Самару. Если 97% не будет, жители области сами будут виноваты, что власти для них ничего не сделают, заявил тогда Меркушкин:

Вот недавно в Кремле, губернаторы там ещё, пять-шесть губернаторов, один большой начальник, не президент, но большой, в общем, начальник говорит: «Вот пока Николай Иваныч с поднятой головой ходит там по Кремлю, по правительству. Но он ходит с такой головой, потому что у него пока мордовский панцирь». Скоро, говорит, этот мордовский панцирь сотрётся. И посмотрим, с какой, насколько поднятой головой будет ходить по коридорам власти.

Вот если Черчилля слова вы услышали: не ноет, не имеет права что-либо просить у власти. И если мы так поступим, ты точно будешь вот с такой головой по разному объяснять, если что-то надо сделать. А если за тобой 97 процентов, ты требуешь. Понятно. Требуешь! Потому что говоришь, а как я этому народу в глаза буду смотреть?

А вот полемика, которая произошла между нами. У меня же совесть будет чиста. Если мы не сделаем одно, второе, третье, я буду помнить ваши очки, ваше лицо. И буду себя оправдывать, что это не я не сделал для народа, это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем.

Меркушкин неоднократно жаловался на коварные планы ЦРУ по подрыву мира и порядка в Самарской области. ЦРУ взламывало в Самаре электронную почту, совместно с послом США планировало устроить в области оранжевую революцию и подсылало в Самару тайных агентов в виде депутата губернской думы Матвеева, чтобы тот в нужный момент мог нажать на ядерную кнопку.

Нам, самарскому правительству взломали электронную почту. Первому в России региону. Орудовала отобранная, подготовленная ЦРУ группа….

Например, в апреле в Самарскую область приезжал посол США в России, он - главный специалист по организации "оранжевых революций" и изучал ситуацию здесь, а цель одна - подорвать доверие к власти.

Если делать, что у нас будет очень плохая жизнь, и нас раскачать – ну, слушайте, очень плохая жизнь, раскачать, не знаю кто, типа Матвеева, и на кнопку ядерную нажмёт. Типа Матвеева. Он точно нажмёт. Понятно? Потому что люди такие - они люди непредсказуемых последствий.

Известная теория заговора о "плане Даллеса" в его исполнении выглядела так:

Они хотят нас разбить на 32 государства, слово «Россия» чтоб никогда не звучало. Как Даллес сказал, чтобы с этим непокорным народом раз и навсегда покончить, раз и навсегда покончить.

Не обошел он вниманием и Навального, назвав его "марионеткой дяди Сэма" и обвинив в попытке "устроить пожар в Самарской области".

Кто такой Навальный? Навальный – это второй Саакашвили. Саакашвили знаете? Подготовленный в Соединённых Штатах человек, как и Саакашвили, подготовленный.Для того чтобы в итоге в России он, как человек, которого могут привести, как марионетку, управлять нашей страной, условно, там полностью предан ну там дяде Сэму, абсолютно. И сейчас с нами борется Навальный. Почему он вдруг сейчас в Самару ну чуть ли не каждый день, каждый день пишет про Самару, про меня пишет. Почему? Потому что вот этот хаос, который у Даллеса, всё перепутано, в головах всё перепутано, они очень хотят этот хаос сохранить. Этот хаос нужен, когда придёт время бросить спичку, на этом хаосе сразу получится пожар.

Опубликованная в прошлом году петиция за то, чтобы отправить главу Самарской области на психиатрическую экспертизу, собрала более 11 000 подписей, но реакции на нее не последовало.

Назначение Меркушкина спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов многие откомментировали в саркастическом ключе:

Без комментариев:

"Рад за Самару".

Вячеслав Володин об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина

Ekvinokurova:

Шестая колонна торжествует. Добились-таки увольнения губернатора, сражавшегося против невыплаты зарплат рабочим Автоваза Госдепом США.

Глеб Павловский

маленькое унизительное счастье Самары

Екатерина Шульман

Назначил Николая Меркушкина спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Юмор этот аппаратный, простигосподи. Ну ладно, с глаз долой, из сердца вон, и на том спасибо. Новый молодой местный, хотя из этой их когорты и плеяды и фаланги, которые все более-менее на одно лицо - но уж хуже не будет, ибо некуда.​

Медиатехнолог

Только рожая, женщина может хоть приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина, когда его назначают спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Но есть и мнение, что возглавлять такой конгресс - не худший конец карьеры:

Леонид Волков

От души поздравляю Самару и самарцев. Конечно, место Меркушкина — на скамье подсудимых, а не на почетной синекуре; но недолго осталось.

Политджойстик:

Кому-то может показаться смешным назначение Меркушкина спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

..

А зря. Финоугорский национальный вопрос считается вторым по интересу иностранных спецслужб после мусульманского. Это высокий знак доверия ВВ к Меркушкину. Три бывших губернатора, возглавлявшие финоугорские республики сегодня под уголовными делами: Гайзер, Маркелов и Соловьев. Сюда же можно отнести и Белых, так как в Кировской области живет много марийцев и удмуртов. К ФУН относятся также и эстонцы, финны, венгры, а у нас ханты, манси, бесермяне, мордва и ещё под десяток национальностей.

Сергей Шелин

А вы бы на месте Меркушкина разве не уволились бы добровольно из самарских губернаторов? Стать спецпредставителем по взаимодействию с мировым конгрессом финно-угорских народов - это ведь без пяти минут возглавить эти уважаемые народы. С повышением, Меркушкин! Не зря служил Самаре! А прочим губернаторам - предстоящим отставникам - такое же большое плавание!

Konstantin Kalachev

Есть в России традиция плевать в спину уходящим руководителям. Мне она не нравится. Не самым плохим был Меркушкин губернатором. Чтобы Самара оценила Азарова надо было пожить при дедушке. Удачи бывшему главе Мордовии и бывшему губернатору Самарской области на поприще отношений с финно-уграми.