Удальцов арестован на 5 суток за акцию "Антикапитализм"

Суд в Москве арестовал на пять суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за нарушение правил организации митингов. Оппозиционер объявил голодовку в знак протеста против решения суда.

Два дня назад полиция задержала не менее 40 человек на несогласованной акции "Антикапитализм" в Москве. Среди задержанных были Удальцов и председатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Организаторы рассчитывали провести марш левых организаций против капитализма на Пушкинской площади. Активисты утверждают, что полиция начала задержания, несмотря на то, что участники марша собрались без политической символики.

В августе Удальцов вышел на свободу после четырех с половиной лет колонии по приговору за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году.