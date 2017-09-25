В Москве градозащитники провели серию пикетов под названием "Заткни фонтан". Они стояли с плакатами на Биржевой площади в центре Москвы. Там во время реконструкции улицы были найдены археологические объекты XII – XVIII веков и части Благовещенской церкви XV века. Власти Москвы обещали археологические находки законсервировать и сделать музей. Однако охраняемый культурный слой был вычерпан экскаватором и вывезен в неизвестном направлении. Теперь там строят фонтан "по индивидуальному дизайнерскому проекту".