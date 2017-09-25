В Томске председатель профсоюза педагогов объявила голодовку

Председатель профсоюза работников образования и науки Томского района Елена Соколовская в понедельник начала голодовку протеста. Её требование — немедленная отставка начальника районного управления образования. Соколовская обвиняет чиновника в причастности к недостаточному финансированию школ и детских садов района.

– Некомпетентность начальника в распределении бюджетных средств привела к массовым увольнениям педагогов и руководителей учреждений, — сказала Елена Соколовская корреспонденту Радио Свобода.

Около двух лет председатель профсоюза обращалась с письменными жалобами к губернатору Томской области и главе Томского района. Председатель независимого профсоюза убеждала чиновников, что зарплата в сельских школах существенно ниже тех, о которых отчитывалось районное ведомство. А её повышение происходит лишь за счёт совмещения ставок. Соколовская обвиняет чиновников в неисполнении соглашения о социальном партнерстве. Она заявляет, что не получала ответов на свои запросы.

Начальник управления образования Томского района знает об объявленной голодовке. Однако комментировать свои дальнейшие действия он отказался. Источник в областной администрации сообщил, что ситуация обсуждается на уровне заместителей губернатора. В ближайшие дни будет назначена финансовая проверка.

Елена Соколовская рассказала о звонках высокопоставленных чиновников и депутата Государственной думы. Они просили прекратить голодовку, однако женщина намерена продолжать протестную акцию.

В сентябре в Томске директор кадетского корпуса написал заявление об увольнение после голодовки воспитанников. Причиной стали некачественные продукты.