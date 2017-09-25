Поисковик Google указал Владимира Путина в числе офицеров СС

Поисковая система Google при запросе "офицеры СС" в числе прочих выдает имя президента России Владимира Путина. На это в понедельник обратили внимание пользователи социальных сетей. Помимо Путина, поисковик считает "офицерами СС" Наполеона и Ивана Мазепу.
В 1933-1945 годах в ведении отрядов СС находились концентрационные лагеря и лагеря смерти нацистской Германии. Нюрнбергский трибунал признал преступниками всех, кто был официально принят в члены СС.
В России возбуждены несколько уголовных дел за сравнение Путина с Гитлером, а также за публикации в соцсетях изображений президента России со свастикой.
В 2016 году пользователи соцсетей заметили, что онлайн-переводчик Google-Translate переводит с украинского на русский язык словосочетание "Российская Федерация" (Російська Федерація) как "Мордор" (вымышленный город из романа "Властелин колец", который, согласно содержанию книги, является средоточием зла). Позднее перевод был исправлен.
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