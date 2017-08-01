В Краснодаре на блогера завели дело из-за фото с Путиным и свастикой

В Краснодаре прокуратура возбудила уголовное дело о демонстрации нацистской символики в отношении блогера, который опубликовал сюжет об аресте представителя движения Вячеслава Мальцева "Артподготовка".

Как сообщает издание "Голос Кубани", Леонид Кудинов в своем блоге использовал изображения президента России Владимира Путина со свастикой, которые послужили причиной ареста активистки "Артподготовки" Натальи Кудеевой.

Блогер взял картинку со свастикой из патриотических сообществ в социальных сетях, стремясь проиллюстрировать "двойные стандарты правоохранительных органов". В результате дело возбудили против него самого, отмечает "Голос Кубани".

Координатора протестных прогулок активистов "Артподготовки" Наталью Кудееву приговорили к 14 суткам ареста в июне. Сама она вину отрицает.