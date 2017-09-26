США осуждают приговор крымскому журналисту Николаю Семене

США выражают глубокую тревогу по поводу приговора журналисту Николаю Семене, вынесенного судом в аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

Семена был признан виновным в призывах к сепаратизму, осужден на два с половиной года условно, а также лишен права заниматься профессиональной деятельностью. Обвинение было предъявлено журналисту за статью на сайте проекта Радио Свобода "Крым Реалии", где Семена положительно оценивает энергоблокаду полуострова, которая была организована украинскими националистами в сентябре 2015 года.

Приговор основан на том, говорится в заявлении Госдепартамента, что Семена критиковал Россию за попытку узаконить аннексию Крыма.

Государственный департамент призывает власти аннексированного Россией Крыма отменить приговор Семене, позволить ему возобновить работу в качестве журналиста и перестать душить местную оппозицию. Крым, подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство, - остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты будут и впредь последовательно поддерживать её территориальную целостность и суверенитет.